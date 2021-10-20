Рынок труда: почти 86% украинцев хотят сменить место работы

Сайт для поиска работы Jooble провел опрос среди 1530 украинцев относительно развития карьеры и планов по смене рабочего места. Многие украинцы признались, что планируют при случае сменить место работы в течение ближайшего года.

Об этом пишет vctr.media.

Аналитики Jooble с 6 сентября по 6 октября 2021 года анонимно опросили 1530 украинцев старше 18 лет. В опросе приняли участие специалисты из отраслей производства, образования, медицинской сферы, государственного сектора, строительства, гостинично-ресторанной сферы, IT, аграрного сектора, логистики и других. Статистическая погрешность исследования в пределах 3%.

Опрашиваемые преимущественно задумываются о смене рабочего места в ближайший год: 85,6% готовы сменить работу при наличии хороших возможностей, и только 5,4% опрошенных устраивают имеющиеся условия труда.

Среди причин, которые мотивируют украинцев сменить место работы, отсутствие повышения зарплаты, нехватка возможностей для карьерного развития и ненадежность работодателя. Также опрошенные часто выбирали такие причины, как токсичность и конфликты на рабочем месте, изменение специализации / профессии.

Что касается карьерного роста, то 53,3% опрошенных для своей карьеры выбирают работать на одном месте как можно дольше и менять работу только в силу определенных обстоятельств. 27,8% готовы постепенно расти в пределах одной компании, а 16,5% считают, что лучше менять работу раз в 2-5 лет с перспективой роста доходов и повышения должности. 2,4% специалистов при необходимости меняли бы работу чаще одного раза в два года.

Что же касается заработной платы, то у 49,7% опрошенных после смены работы зарплата основном возросла, а у 32% оставалась без изменений. У 9,8% украинцев зарплата не менялась, но появились дополнительные опции (страхование, нематериальные поощрения и т.п.). У 8,5% специалистов после смены работы зарплата уменьшалась.



Отметим, что Jooble — это один из крупнейших украинских сайтов для поиска работы. Более 60% пользователей сервиса — специалисты рабочих специальностей и линейный персонал.

Напомним, в украинском IT-секторе образовался катастрофический дефицит кадров — один специалист может получать десятки, а то и сотни предложений из других компаний, которые остро нуждаются в людях.