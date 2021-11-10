Кому платят от 100 тысяч грн в месяц: подборка вакансий с самыми высокими зарплатами

Зарплата от 100 тысяч грн в Украине вполне реальна и может полагаться не только айтишникам и директорам. Это доказывает свежая подборка десяти самых высокооплачиваемых вакансий от сайта по поиску работы Work.ua. Здесь найдется работа для менеджеров и художников, даже за гораздо большую сумму. Вот эти вакансии:

3D-художник

В компанию по разработке игр и мобильных приложений Next App ищут 3D-художника, работающего с NFT. За 100-300 тысяч грн в месяц с бонусом в виде процента от продаж ожидают создание 100−200 3D-слоев 3D-персонажа. Хотя работа удаленная, вакансию разместили для соискателей из Киева. Из требований к кандидату: опыт работы от двух лет, умение создавать персонажей и органику по примеру, работа со слоями и 3Ds max/Vray.

Team Lead Data Scientist

Тимлид с зарплатой от 180 до 200 тысяч грн понадобился в компанию Uaconnects в Одессе. За такие деньги работодатель хочет нанять кандидата с опытом работы от пяти лет, высшим образованием в сфере математики, статистики или информатики, знанием Python3 и хорошим английским.

Конечно же, у соискателя должны быть задатки лидера, ответственность и целеустремленность. На должности нужно будет реализовать стратегию команды Data Science и вести несколько проектов параллельно. Бонусом кандидату предоставят медстраховку и возместят траты на лицензированные программы.

Юрист-международник

Еще один разработчик игр "Юкрейнгеймстудио" размещал предложение для юриста. Основными требованиями к кандидату были отличное знание английского и специализация на международном праве. Также приветствовался опыт работы с иностранными юрисдикциями и в сфере e-commerce. Соискателю предлагали "амбициозные задачи", "дружный коллектив" и зарплату в размере 120-150 тысяч грн.

Data Scientist

Специалист по данным может неплохо зарабатывать и во Львове — Data Scientist с зарплатой в 110 тысяч грн для проекта в сфере инвестиционного банкинга искала компания Sencury. Требуется разрабатывать решения BigData и проводить их тесты. Работодателю нужны кандидаты с хорошим английским, высшим образованием, умением работать в Spark/Scala или Python, а также владением Jenkins, Git, Ansible и Kubernetes. Хотя в компании требуют опыт работы от двух лет, там все же взять студента.

Маркетолог, контент-менеджер

Достаточно редкую вакансию за хорошие деньги предлагает компания EcoSales, которая занимается производством и продажей детских игрушек. Там ищут специалиста, который будет придумывать текст для карточек товара на маркетплейсы, заниматься роликами, а также давать технические задания для дизайнеров и фотографов. Кандидатов ищут в Киеве, обещают зарплату от 100 до 200 тысяч грн, при этом окончательную сумму готовы обсуждать. От соискателя нужен опыт от двух лет, навык копирайтинга и готовность отправить портфолио.

Маркетолог

А вот в Днепре некоммерческая организация Public Association Nudge Ukraine — объединение украинских производителей инновационных продуктов питания — ищет маркетолога для продвижения на экспортные рынки. За это готовы платить от 25 до 200 тысяч грн: зарплата состоит из ставки, процента и премии по результатам выполнения KPI. При этом "добавят" официальное трудоустройство и гибкий график.

От кандидата требуют работу в маркетинге от пяти лет, высшее образование и вменяемый английский, а преимуществом указывают увлечение ЗОЖ. В первое время принятый на работу будет разрабатывать концепцию, брендбук и айдентику Ассоциации, анализировать нишевые рынки и искать каналы продаж. Потом список обязанностей расширится — нужно будет курировать создание каталога, презентаций продукции и этикеток, развивать бренд и участвовать в выставках.

Региональный менеджер

Сто тысяч готовы платить и региональному менеджеру в Днепре — его ищет "всеукраинская компания, которая занимается продажей спецтехники". На этой должности нужно будет заниматься продажей спецтехники и организацией маркетинговых мероприятий на вверенной территории, а также сопровождать сделки и вести отчетность. Успешный кандидат должен иметь опыт продажи аграрной, строительной техники, органичных, минеральных удобрений или кормовых добавок.

Директор по закупкам

Директор по закупкам нужен международной компании Retail Group. Желательно, чтобы тот имел опыт в розничной торговле, три года руководил и знал правила транспортировки, хранения и технологии производства продуктов в соответствии с законом. На должности кандидат будет подписывать и пересматривать договора, контролировать их исполнение, искать новых поставщиков и анализировать показатели компании. За работу обещают 120 тысяч грн и бонусы, медстраховку, командировки в другие страны и компенсацию за обучение.

Менеджер по продажам

Тот случай, когда на знании иностранного языка можно неплохо зарабатывать — в Киеве ищут менеджера по продажам, говорящего на чешском. Вакансию выложила международная компания "Ентер Софт". Соискателей приглашают общаться с клиентами по телефону и консультировать по продукту компании на чешском языке за 79,5-150 тысяч грн в месяц. График работы стандартный — пять дней в неделю, с 10:00 до 19:00 без переработок. Кроме знания языка в общем-то ничего и не требуют, готовы взять даже студента.

Финансовый директор

Около 120 тысяч грн готовы платить финансовому директору в "аутсорсинговой компании, работающей на рынке архитектурной и гейминговой визуализации" из Харькова. Чтобы получить эту работу кандидат должен иметь высшее образование, отличный английский язык, опыт работы руководителем более пяти лет в средних и крупных компаниях и практические навыки в сфере финансового управления. В свою очередь на должности нужно будет развивать финансовое управление, составлять модели и прогнозы, вести отчетность, оптимизировать бюджет и работать с иностранными юрисдикциями.

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