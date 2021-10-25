Общество 1 час назад

Как изменились зарплаты в Киеве за последний год и кому сколько платят (ИНФОГРАФИКА)

По данным платформ по поиску работы, самый высокий заработок у айтишников и топ-менеджмента, а еще — у автомаляров и автоэлектриков

Кавер публикации: Татьяна Кравченко / Delo.ua Кавер публикации: Татьяна Кравченко / Delo.ua
Кавер публикации: Татьяна Кравченко / Delo.ua

В Киеве традиционно самый высокий заработок в стране — по разным оценкам, в столице Украины средняя зарплата колеблется в рамках 15-17 тысяч грн. Однако отдельным работникам компании готовы предложить гораздо больше медианы — те же айтишники могут рассчитывать на зарплаты выше 100 тысяч грн.

Впрочем, в Киеве вполне могут достойно зарабатывать и другие специалисты. Delo.ua пообщались с представителями площадок по поиску работы и выяснили, в каких отраслях в столице самые высокие зарплаты, а также каких сотрудников чаще всего ищут киевские работодатели.

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В каких сферах в Киеве больше всего зарабатывают и сколько

Судя по статистике портала по поиску работы Robota.ua, больше всего в столице на данный момент зарабатывают работники IT-сферы, которые в среднем получают около 39,5 тысяч грн в месяц и зарплата которых за последний год выросла примерно на 15%.

Неплохим заработком могут также похвастаться рекламщики, маркетологи (23,1 тысячи грн), а также сотрудники банков (20,7 тысяч грн). У последних к тому же один из самых высоких приростов зарплаты за год — почти 17%.

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Отталкиваясь от данных сайта по поиску работы Work.ua, самый высокий доход сегодня в Киеве у топ-менеджмента и руководителей высшего звена — в среднем им предлагают около 27,5 тысяч грн, что на 14% больше, чем в 2020 году.

Далее в списке самых высокооплачиваемых сфер "Недвижимость" и "Транспорт и автобизнес": в среднем работникам этих отраслей платят около 22,7 тысяч грн и 19,5 тысяч грн соответственно.

Инфографика. В каких сферах в Киеве больше всего зарабатывают и сколько

Инфографика: Татьяна Кравченко / Delo.ua

Если же говорить о конкретных должностях, обе платформы указывают на позиции из IT-сферы. Пятерка специальностей с самой высокой средней зарплатой в вакансиях на Work.ua состоит из Java developer (80 тысяч грн), C++ программиста (80 000 грн), .Net developer (72 тысячи грн), Symfony developer (70 000 грн) и SQL-программиста (62,5 тысяч грн). На Robota.ua эти цифры еще выше: SQL-программист — 180 тысяч грн, Senior HTML developer — 150 тысяч, Senior Java developer — 135 тысяч, Java developer удаленно — 120 тысяч, Senior Front-End developer — 110 тысяч.

Впрочем, хорошо зарабатывать в Киеве могут не только айтишники, но и простые рабочие. Аналитики сайта по поиску работы Jooble дают такой список самых высокооплачиваемых вакансий в Киеве в сентябре:

  • Автомаляр — 35 тысяч грн;
  • Автоэлектрик — 30 тысяч;
  • Моторист — 30 тысяч;
  • Каменщик — 28 тысяч;
  • Плиточник — 28 тысяч;
  • Замерщик — 25 тысяч;
  • Прораб — 25 тысяч;
  • Мастер СТО — 25 тысяч;
  • Водитель — 20 тысяч;
  • Повар — 17 тысяч.

Каких специалистов в Киеве ищут чаще всего

Больше всего киевским компаниям нужны менеджеры по продажам и продавцы-консультанты — таких вакансий внушительное количество на всех трех площадках для поиска работы. В Jooble указывают, что таким специалистам предлагают 30 тысяч и 25 тысяч грн в месяц соответственно.

В топе самых востребованных работников также баристы, бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, официанты и повара — как минимум две платформы сообщили, что их ищут чаще всего.

Инфографика. Каких специалистов в Киеве ищут чаще всего

Инфографика: Юрий Давыдов / Delo.ua

Какие специалисты будут нужны в Киеве и кому поднимут зарплаты

В Jooble уверены, что в случае введения дополнительных карантинных ограничений значительно увеличится спрос на курьеров, водителей, работников складской логистики — всех, кто так или иначе задействован в цепочке поставок товаров и пассажирских перевозок. "По нашим данным, во время ужесточения карантинных ограничений, активнее всего на рынке труда были компании из сферы грузовых и пассажирских перевозок, а также оптовой и розничной торговли", — говорят в компании.

Там отмечают, что также всегда существует стабильный спрос на специалистов рабочих специальностей. При этом украинские работодатели конкурируют за "синих воротничков" не только между собой, но и с зарубежными компаниями из Польши, Чехии, Литвы, Латвии и Германии. Однако за время пандемии количество людей, которые едут работать за границу снизилось, что на руку украинским компаниям.

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Также будут нужны специалисты из диджитал-сфер. "Все более востребованными становятся специальности, связанные с искусственным интеллектом, автоматизацией процессов, data science, диджитализацией, цифровой трансформацией. Вместе с тем, действительно квалифицированных специалистов этих направлений еще не так много, поэтому мы и наблюдаем дефицит на них, как один из трендов современности", — рассказал Delo.ua заместитель генерального директора по маркетингу Robota.ua Ярослав Гуменюк.

По его словам, в Киеве во всю развивается IT-сектор: компании активно ищут сотрудников в этой отрасли. "Можно предположить, что конкуренция за соискателя здесь будет заостряться, поэтому будет только ускоряться увеличение зарплат и количество программ стажировок в IT-сфере", — говорит Гуменюк.

Такую тенденцию упоминают и в Jooble. "Если говорить о глобальных трендах, то наибольшие зарплаты можно будет наблюдать в ИТ-сфере. Эта тенденция существует сейчас и сохранится в будущем. Сейчас это одна из самых быстрорастущих индустрий в Украине", — отмечают в компании.

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В Robota.ua выделяют такие тренды рынка:

  • Гибридный формат работы как новая норма: офис там, где ноутбук, а не наоборот;
  • беспрерывное самообразование;
  • новая корпоративная культура — удовлетворенность команд (все для того, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно, спортзал, фруктовые дни, массажные кабинеты);
  • дефицит кадров в технологичной и IT-сферах.

Специалисты платформы сообщают, что в целом рынок труда Украины сейчас активен как никогда, а количество вакансий, опубликованных на их сайте в третьем квартале 2021 года, было максимальным за последние три года. При этом кандидаты размещают свои резюме тоже регулярно, но менее активно. Эксперты компании считают, что с учетом этой тенденции в скором времени работодатели вынуждены будут повышать уровень зарплаты и улучшать условия труда, чтобы выигрывать борьбу за таланты.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua

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