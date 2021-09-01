Выпускники выбирают не те профессии, которые нужны рынку труда: как решить эту проблему

Учеба в вузах уже стартовала. В этом году, согласно данным МОН, самим востребованными специальностями стали филология, получившая более 76 тысяч заявок от абитуриентов, право и компьютерные науки (по 66-67 тысяч), менеджмент (более 62 тысяч), а также среднее образование (более 44 тысяч).

Минимальным конкурс был на ветеринарную медицину (1,2 человека место), химические технологии, технологии легкой промышленности (1,3 человека на место), прикладную механику, металлургию, атомную энергетику и теплоэнергетику (два человека на место). Журналисты издания Delo.ua вместе с кадровым порталом grc.ua выяснили, каких специалистов ждут украинские работодатели и что ждет рынок труда Украины через 4-6 лет.

Выбор выпускников не соответствует ситуации на рынке труда

По мнению Ларисы Оныпко, руководителя проекта "Премия HR-бренд Украина", HR-эксперта кадрового портала grc.ua, выбор выпускников этого года — это мечта о будущем, которая не соответствует реальной ситуации на рынке труда. С этим мнением согласна и Анна Адом, директор по управлению персоналом и быту ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", группа Ferrexpo. "Если мы посмотрим на то, какие специальности на сегодняшний день приоритетны, перспективны и высокооплачиваемы, то они на 80% не совпадают с этим рейтингом", — говорит эксперт.

Кадровый голод не за горами

Основными причинами несовпадения ожиданий работодателей и выбора выпускников HR-эксперты называют падение уровня профильного образования, снижение качества жизни и здоровья людей, но главное — общее падение интереса к рабочим и техническим специальностям.

"Если говорить об уровне технического образования в Украине, то он не соответствует современным требованиям. Технологии стремительно развиваются, а обучение (в средних специальных и высших учебных заведениях) критически отстаёт от реальных запросов бизнеса. Уже не первый год мы видим негативную тенденцию — молодым людям, к сожалению, не хватает базовых технических компетенций и знаний", — комментирует Анна Адом.

Эксперт уверена, что сложившаяся ситуация уже в ближайшем будущем приведет к кадровому голоду в профсферах, связанных с производством, промышленностью, техническими специальностями. Это подтверждает и Лариса Оныпко: "Уже сегодня мы видим острую нехватку технических специалистов, инженеров, экспертов сферы производства, технологов всех направлений — от сельского хозяйства до химической промышленности. Думаю, что в будущем кадровый голод в этих профсферах только усилится".

Как решить кадровые вопросы?

Одним из вариантов решения кадрового вопроса HR-эксперты называют сотрудничество украинских компаний с учебными заведениями: вузами, колледжами, училищами и школами. Так, например, компания Ferrexpo уже несколько лет активно проводит профориентационную работу среди учащихся школ, ориентируя их на выбор технического направления.

По словам Анны Адом, в 2017 году на базе локальной школы в городе Горишни Плавни был открыт профильный класс (Ferrexpo класс): "Ученики 10-11 классов наряду со школьной программой углублённо изучают предметы, которые пригодятся им для поступления в технические вузы. При этом помимо hard skill мы развиваем и soft skill — креативность, способность мыслить без стереотипов (biasless), возможность воспринимать и толерантно относиться к культурным различиям".

Похожую стратегию внедряют и другие компании. Например, фармацевтическая компания "Фармак" подписала меморандум о сотрудничестве с Малой академией наук Украины, инициировав отдельную награду для студентов МАН Украины, защищающих научные работы в области химии, медицины и общей биологии. "Наша цель — поддержка талантливой молодежи и повышение научного потенциала Украины", — объясняет Виктория Кондрашихина, HR-директор компании "Фармак".

Другие компании предпочитают обучать кадры самостоятельно. Так поступает большинство крупных украинских IT-компаний. Собственные обучающие центры есть у SoftServe, EPAM, Luxoft и в других компаниях. По словам HR-экспертов, подобные центры не только повышают уровень квалификации сотрудников, получающих качественные знания в различных областях (технологические тренинги, курсы английского языка, soft-skills тренинги), но и позволяют сформировать сильный бренд работодателя.

"Для сотрудников крайне важно понимание, как они могут развиваться в компании. Прогрессивные работодатели уже давно идут в сторону обучения и развития, построения индивидуальных карьерных маршрутов, менторинга. Все это не только удерживает людей, но повышает их вовлеченность в бизнес-процессы", — уверена Лариса Оныпко.

Примеру IT-компаний следуют и другие компании. Весной 2021 года банк ПУМБ открыл собственную Академию Аналитики, открытую для всех желающих. По результатам обучения самые успешные студенты получили работу в банке. По словам представителей банка, в этом проекте выиграл как бизнес, так и украинская молодежь.

Некоторые компании готовы пойти еще дальше. Например, в 2023 году компания "Фармак" планирует запуск собственного R&D-центра, на территории которого молодые ученые (не сотрудники компании) смогут заниматься научной деятельностью. По словам Виктории Кондрашихиной, это распространенная практика за границей, а потому в компании хотят внедрять подобный опыт и в Украине.