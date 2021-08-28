Идти ли в ІТ: как понять, подойдет ли вашему ребенку сфера информационных технологий

Новый учебный год для сотен тысяч родителей и подростков — повод серьезно задуматься. Перед старшеклассниками стоит вопрос: какую выбрать профессию и куда поступать? 15-20 лет назад универсальным советом родителей была фраза "становись юристом или экономистом". Теперь взрослые все чаще кивают в сторону ІТ: по данным Министерства образования и науки Украины, уже несколько лет подряд в ТОП-10 популярных среди абитуриентов специальностей входят "Компьютерные науки" и "Инженерия программного обеспечения". Давайте постараемся вместе разобраться, как не ошибиться в выборе и построить карьеру в ІТ.

Я руковожу образовательными программами в ЕРАМ Украина и, как и многие мои коллеги, совмещаю эту деятельность с работой в вузе. Ежегодно мы помогаем десяткам тысяч молодых специалистов по всей стране сделать первые шаги в сфере ІТ. И вот какую тенденцию заметили: у многих студентов пропадает мотивация развиваться после первых семестров. Кто-то пытается перебороть себя и внушить, что надо больше времени на адаптацию, кто-то понимает, что в принципе находится на неверном пути. Получается, что де-юре студентов много, а де-факто не все готовы строить карьеру в ІТ.

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Мы с коллегами проанализировали ситуацию и поняли: зачастую это происходит из-за неосознанного выбора профессии. Старшекласснику важно не просто слушать советы, а пробовать силы в будущем деле еще до поступления в вуз. Так можно избежать разочарования и не потратить несколько лет жизни впустую.

Как помочь подростку?

Я тоже отец и потому свои рекомендации базирую как на профессиональном, так и на личном опыте. Прекрасно понимаю, насколько проще родителям, чьи дети увлечены чем-либо и понимают, кем хотят стать в будущем. Однако, если это не ваша ситуация, запаситесь терпением и готовьтесь общаться. За один раз вы, скорее всего, не получите ответ, но постепенно будете приближаться к самому верному для вашего ребенка решению. Вот несколько наблюдений, которые я сделал за последнее время.

То, что ребенок много времени проводит за компьютером, не означает, что он прирожденный программист

Многие знакомые задают мне один и тот же вопрос: если наш ребенок толковый и постоянно играет в компьютерные игры, значит, сможет стать талантливым программистом? Увы, не обязательно. При непосредственном разговоре с подростком часто становится понятно, что ему просто нравится погружение в мир игры. В этом случае долгое просиживание перед монитором, скорее, минус, ведь время уходит впустую.

Другое дело — если ребенок на каком-либо образовательном ресурсе нашел программный код, переделал в нем что-нибудь, разобрался самостоятельно и с гордостью показывает родителям: смотрите, как получилось! Это яркий маркер того, что мир ІТ ему интересен. Задача родителя в таком случае поддержать его увлечение, помочь отыскать качественные материалы по выбранному направлению.

Хорошее знание математики не гарантирует успеха в программировании

Многие школьники сфокусированы на математике, и это хорошо. Однако это вовсе не гарантирует, что подросток захочет быть программистом и будет комфортно себя чувствовать в этой профессии. Есть множество других сфер, где знания точных наук будут очень кстати. Не IT единым, как говорится.

Но можно построить карьеру в ІТ, и не зная математику

Сфера информационных технологий настолько широка, что тут есть возможности для самых разных специалистов. Программисты, тестировщики, дизайнеры, проектные менеджеры, бизнес-аналитики, HR-специалисты, маркетологи — и еще много профессий! Не все из них требуют технологической подготовки, не все созданы строго для интровертов или экстравертов.

Однако практически в каждой из них пригодятся коммуникационные навыки, умение работать в команде и — внимание! — хороший английский. Английским стоит заниматься как можно раньше. Мы всегда говорим, что новую технологию можно выучить за несколько месяцев, а вот на освоение иностранного языка времени потребуется в разы больше. И это не преувеличение.

Умение анализировать — ключевой навык для будущего специалиста

Независимо от того, какую профессию выберет ваш ребенок, ему стоит научиться взвешенно принимать решения. Подросток должен понимать, почему он выполняет задание тем или иным способом, к каким последствиям это ведет, существуют ли другие пути для выхода из ситуации. Умение анализировать помогает принимать решения и брать за них ответственность. А это полезно не только в работе, но и в жизни в целом.

Ребенок должен учиться для себя

Не для родителей, не для учителей, не для галочки... Для себя! Если школьник заинтересован чем-либо, то с большей долей вероятности отыщет свое призвание. В то же время нет ничего хуже привычки подростка делать формально — лишь бы не ругали и оставили в покое. Родительская поддержка и личный пример помогут ребенку отыскать интересные сферы и разбираться в них с удовольствием.

Так, может, все-таки ІТ?

Если в вашем окружении нет людей, которые работают в сфере информационных технологий, вы едва ли сможете описать ее ребенку без лишних мифов и фантазий. Тут действительно не переоценить взгляд практиков. Именно потому Ассоциация IT Украины, региональные ІT кластеры и другие отраслевые неприбыльные организации проводят по всей стране онлайн профориентационные мероприятия для школьников и (с недавних пор) их родителей.

На этих встречах подросткам и взрослым рассказывают, какие есть профессии в сфере, какие возможности она открывает и что необходимо знать для построения успешной карьеры. Мы с коллегами делаем это регулярно на волонтерских началах. И все же такие мероприятия — лишь теоретическая верхушка айсберга. Именно потому мы в ЕРАМ дали подросткам возможность окунуться в мир ІТ с практической точки зрения, разработав онлайн-программу для школьников EPAM Pre-Junior Program — первые группы уже прошли практику, а следующий набор стартует в начале зимы.

Хватит ли работы на всех?

Распространенное опасение, которое я слышу от родителей подростков: а не будет ли перенасыщен рынок ІТ-специалистами так же, как в свое время юристами и экономистами? Мол, хватит ли рабочих мест на всех? Короткий ответ — да. Пандемия не только для бизнесов, но и для государств подчеркнула необходимость комплексной цифровой трансформации. Именно поэтому спрос на ІТ-профессионалов значительно вырос, на сайтах поиска работы — тысячи открытых вакансий. В ближайшие годы такая тенденция сохранится, а дальше, на мой взгляд, для экспертов появится еще больше интересных и сложных задач.

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