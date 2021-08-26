Предприниматель 30 минут назад

Как построить карьеру IT-эксперта и добиться успеха в отрасли

Роман Могилатов о том, как преуспеть в IT-карьере, какие перспективы ждут IT-индустрию после пандемии COVID-19, что объединяет IT-сектор Украины и США и почему разработчикам ПО важно заниматься собственными IT-проектами

Как построить карьеру IT-эксперта и добиться успеха в отрасли Как построить карьеру IT-эксперта и добиться успеха в отрасли

Романа Могилатов — Tech Lead в компании SoftServe, международный эксперт в построении высоконагруженных IT-сервисов и кибербезопасности. Опыт Романа в IT — 14 лет. Работал ведущим инженером в продуктовых и сервисных IT-компаниях, создавал проекты для Cisco и Cupid, участвовал в запуске стартапа Portside и провел более 200 интервью для приема на работу других инженеров. Карьерный путь начинал в Украине. Последние два с половиной года живет и работает в США.

Роман, что привело вас в США?

— Моя экспертная область — построение высоконагруженных IT-систем и предметно-ориентированное проектирование (domain-driven design). Я приехал в США как IT-эксперт по приглашению компании SoftServe. До этого работал в Днепровском офисе компании на позиции Technical Leader. Я занимался построением высоконагруженных IT-систем, руководил технической командой  и инженерным процессом, участвовал в найме сотрудников, а также наблюдал за соблюдением технических стандартов качества на проектах компании. В 2018 году компания SoftServe как раз искала такого специалиста для крупного проекта в США совместно с компанией Cisco и предложила мне переехать. Меня всегда привлекали масштабные и сложные задачи, так что я принял приглашение.

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Как полученный в Украине опыт помог вам стать экспертом международного уровня?

— Коммерческой разработкой ПО, то есть созданием IT-продуктов за деньги, я занимаюсь с 2007 года, хотя еще в девятом классе начал приобретать любительский опыт. У меня был хороший учитель информатики и желание программировать — этого оказалось достаточно, чтобы начать писать первые программы. На экзамене по информатике кроме основной программы я презентовал комиссии свой первый проект English Quiz 1.0 — обучающую программу для учеников 1-3 классов, которая помогала изучать неправильные глаголы английского языка. После школы получил первые коммерческие заказы и первые 50 долларов. Так я понял, что программированием можно зарабатывать.

Моя "взрослая" карьера в IT начиналась в компании Spexo в моем родном городе Каменском (тогда — Днепродзержинск). В основном мы работали на рынок СНГ, но реализовали и несколько крупных проектов для заказчиков из США. Я интересовался проектированием и разработкой высоконагруженных систем, много читал про это и проводил много экспериментов, но хотелось получить боевой опыт. Так в 2013 году я получил позицию старшего разработчика в британской компании Cupid, платформой которой пользовалось более 50 миллионов пользователей в 60 странах мира. Первым моим проектом в Cupid был сервис лент активности пользователей (как сейчас в Facebook и Instagram). Особенность такого сервиса как раз в высоких нагрузках. После полного запуска сервис обрабатывал 2 миллиона запросов в сутки. Для Cupid запуск этого сервиса был большим шагом вперед — до этого в компании сервисов с такой архитектурой не было. Мы продолжали разрабатывать другие сервисы, а к концу 2014 года создали платформу полностью на базе этой архитектуры. К тому времени я успел стать ведущим разработчиком в международной компании, создать эффективные разработки высоконагруженных систем и поруководить командой. Через два года стал ведущим разработчиком и руководителем технической команды в компании SoftServe, которая работает по всему миру. В 2017 году поучаствовал в качестве ведущего разработчика в создании платформы для Portside — стартапа из Кремниевой долины, специализирующегося на ПО для частной авиации, который за пять лет стал лидером в своей нише.

Моя карьера в SoftServe развивалась в двух направлениях. Во-первых, я получил опыт работы с масштабными корпоративными решениями, высоконагруженными системами и проектами в сфере информационной безопасности, которые дали возможность сотрудничать со специалистами Cisco, McAfee и Sophos. Во-вторых, в качестве эксперта по языку программирования Python я проводил технические интервью и оценивал знания программистов, которые только приходили работать в SoftServe, а также специалистов компании, которые проходили переаттестацию, чтобы получить повышение. Всего мне удалось оценить знания более чем 200 инженеров, и я сам в процессе интервью нередко узнавал что-то новое и обменивался опытом с коллегами, что позволило мне в итоге получить уникальный профессиональный опыт.

Весь этот путь от школьника-любителя до профессионала мирового уровня я прошел в Украине. Рынок в IT — глобальный, участвовать в американских и европейских IT-проектах можно из любой точки мира. Главное — не работать спустя рукава и не искать легких путей. Я всегда старался выбирать проекты поинтереснее и посложнее, много учился и следил за передовыми разработками в проектировании систем.

Чем занимается эксперт вашего уровня на практике? Над чем сейчас работаете?

— Сейчас я участвую в разработке продукта Cisco Stealthwatch Enterprise. Cisco Stealthwatch Enterprise — это продукт, который предоставляет аналитику о трафике в вашей корпоративной сети. Благодаря протоколу Netflow, Stealthwatch знает, как перемещается ваш трафик внутри и за пределами сети, какие устройства куда подключены и так далее. Я спроектировал и разработал новое поколение серверной части Stealthwatch SLIC. Это дополнительный компонент, который позволяет обнаруживать вирусы-шифровальщики, ботнеты и подключения к сети Tor. Вызовы, с которыми приходится сталкиваться, это распределенная архитектура с дата центрами в Северной Америке и Европе, высокие нагрузки, десятки интеграций с другими провайдерами данных безопасности и беспрерывный мониторинг производственных серверов. А практический эффект такой: мы защищаем тысячи компаний и сотни тысяч их клиентов от вредоносного ПО, которое может временно заблокировать работу или вообще уничтожить IT-инфраструктуру компании.

Чем различается подход к работе IТ-специалиста в США и Украине?

— Что касается hard skills — "жестких" профессиональных навыков, которые можно освоить, оценить и проверить по документации, различий немного. С технической точки зрения код есть код, архитектура, проектирование, тестирование — все везде одинаковое.

С точки зрения soft skills — "мягких" навыков, которые не относятся напрямую к профессии, различий, наверное, чуть больше. Сюда входят отношение к работе и качеству продукта, соблюдение правил тайм-менеджмента, умение работать в команде и решать конфликты, если они возникают. В США ценится умение брать на себя ответственность, сфокусированно работать и координировать свои действия с действиями коллег из разных частей мира. Еще одна важная отличительная черта — отношение к промахам и неудачам. Все ошибаются, но важно уметь учиться на своих ошибках.

Какие рекомендации вы могли бы дать IT-специалистам, которые хотят переехать в США?

— Самое важное — сосредоточится на практическом опыте. Я всегда отдавал предпочтение наиболее сложным проектам. Например, микросервис лент новостей, который я разработал для Cupid PLC, обрабатывал более двух миллионов запросов в сутки. А одна из систем безопасности, которую развивал для подразделения Talos компании Cisco, работала на кластере из 60 серверов. Каждый из них обрабатывал несколько миллионов запросов в сутки, и работу этой системы получилось оптимизировать приблизительно на 30%, что снизило затраты на сопровождение. 30%-ная оптимизация для одного сервера — это выигрыш в несколько долларов, а для 60 серверов — это сотни тысяч долларов. Поэтому совет такой: стремиться попасть туда, где есть возможность заняться масштабными проектами с высокой нагрузкой.

Получается, практика в IT важнее теории?

— Я бы так не сказал. Однако важно не только подтягивать академические знания, но и следить за новыми технологиями, методологиями и IT-бизнесом в целом. Я начинал с книг Мартина Фаулера, Эрика Эванса, Кента Бека и Роберта Мартина. Но сегодня появляется множество новых инструментов, подходов и направлений. Знания "ветеранов" IT-индустрии постепенно теряют актуальность, все больше становится неиспользуемых языков программирования, все больше библиотек уходят в небытие. Поэтому IT-эксперту важно непрерывно учиться на протяжении всей карьеры.

Параллельно с основной работой вы развиваете собственный IT-проект с открытым исходным кодом. Что это даёт вам как специалисту?

— Проекты с исходным кодом подразумевают, что разработчик выкладывает свою работу в общий доступ, так что ей может пользоваться кто угодно. Мне кажется, каждому разработчику полезно получить такой опыт. У меня было несколько проектов с открытым исходным кодом. Самый успешный — Dependency Injector. Это инструмент для других программистов, который помогает писать более качественный код. Я начал этот проект в 2015 году как хобби, а сегодня его скачивают 600 000 раз в месяц, и он обошел по популярности все аналоги, в том числе и решение Google. Судя по вопросам о Dependency Injector, которые я получаю, моим инструментом пользуются специалисты из Amazon, Facebook, Raiffeisen Bank, Visa и Mastercard.

Работа над проектами с открытым кодом — это в первую очередь вклад в развитие индустрии. Я задумывал Dependency Injector "для себя" как инструмент, который поможет лично мне быть эффективнее и переиспользовать код. А в результате проект стал глобальным и помог ускорить разработку других проектов еще десяткам тысяч инженеров и сотням компаний по всему миру.

Как вы оцениваете текущее состояние IT-отрасли?

— Отрасль на подъеме. В начале пандемии COVID-19 многие проекты по всему миру были поставлены на паузу, но постепенно они перезапускаются, и это наполняет рынок вакансий. В Украине острый дефицит IT-кадров. Работа ищет специалистов, а работодатели соревнуются в уровне зарплат и бонусов.

На сайтах DOU и Djinni сейчас около 20 000 вакансий. Согласно опросу DOU, программист с двухлетним опытом зарабатывает 2 000 долларов в месяц, а если у него пять лет опыта и больше — от 5 000 до 7 000.

В США такая же тенденция. В Северной Каролине открывают кампусы Apple и Google, что добавит 3 000 рабочих мест в регионе. Каждый год по рабочим визам в США приезжают десятки тысяч людей, основная часть которых айтишники. Например, в 2021 году иммиграционная служба США уже предоставила 87 500 рабочих виз высококвалифицированным специалистам.

Поэтому для специалистов это, конечно, благоприятный рынок. Компаниям тяжелее, но не стоит упускать из вида тенденцию "войти в IT". Каждый месяц рынок пополняется молодыми и амбициозными специалистами, и многие из них добиваются успеха. Думаю, для компаний сейчас очень важно правильно организовать работу с молодыми профессионалами, наладить обучение, настроить рабочие процессы, запустить карьерные лифты.

Какие ниши в IT вы назвали бы наиболее перспективными?

— Я с интересом наблюдаю за рынком инструментов дополненной реальности (AR). Он активно развивается, и прогноз его среднегодового роста до 2025 года составляет 100%. Предполагается, что в абсолютных цифрах к этому времени рынок достигнет отметки 700 млрд долларов. Причина такого роста — успешное внедрение в розничные онлайн-продажи.

Особый интерес для меня представляет кибербезопасность. Я сейчас работаю в этом секторе и вижу, как продукты, которые мы создаем вместе с компанией Cisco, помогают предотвращать проникновение вирусов-шифровальщиков в корпоративные и правительственные сети. Это IT-направление растет не так быстро, как AR, но входит в топ трендов на ближайшие пять лет. При объеме рынка 180 млрд долларов ожидаемый среднегодовой рост до 2025 года — 10%.

Еще я бы выделил рынок телекоммуникаций. Сети 5G покрывают все больше территорий, и планируется, что к 2024 году эта технология позволит подключить к интернету 40% населения планеты. Подобные темпы сделают ее самой быстро внедряемой технологией такого масштаба в истории. Одновременно увеличивается количество смартфонов, и, согласно прогнозам, уже к концу следующего года мы перевалим за отметку 5 млрд смартфонов онлайн.

Стоит ли сейчас начинать карьеру или запускать IT-бизнес?

— Мы живем во время глобализации и цифровизации. Проще говоря, долгосрочный тренд такой: если чего-то не будет в интернете, этого не будет существовать в принципе. Это касается товаров, услуг, развлечений, общения и даже путешествий.

Поэтому, конечно, в долгосрочной перспективе индустрия будет расти. Сейчас объем IT-рынка, по оценкам экспертов, составляет 4 трлн долларов, а в 2030 году составит 15 трлн. Так что, думаю, да, сейчас хорошее время и для карьеры специалиста, и для бизнеса в IT. При наличии опыта и команды, в каждой из перспективных ниш можно создать процветающую компанию. Окно возможностей еще открыто.

Если бы вы сейчас выбирали профессиональную сферу, пошли бы снова в IT?

— Да, безусловно. Это были интересные, хотя иногда и непростые 14 лет. Но когда занимаешься тем, что нравится, время проходит незаметно и силы не заканчиваются. Несколько раз я думал о том, чем мне было бы интересно заниматься кроме IT. Думаю, я мог бы выбрать любую сферу, где можно создать продукт, мне это нравится. Возможно, пробовал бы себя в других инженерных специальностях, связанных, например, с механикой или строительством.

Какой главный совет вы могли бы дать самому себе 14 лет назад и тем, кто сегодня начинает свой путь в IT?

— Не бояться совершать ошибки и учиться на них — это очень полезный навык. Молодым специалистам посоветовал бы упорно трудиться и по возможности стараться брать проекты посложнее. А еще найти хорошего ментора, который готов делиться знаниями, это ускоряет обучение и помогает получить ценный опыт.

Еще я бы уделял больше внимания участию в конференциях и нетворкингу, чтобы налаживать контакты в профессиональном сообществе и расширять круг коллег, к которым при случае можно обратиться за консультацией или помощью.

Также важно не забывать об отдыхе и, когда становится сложно, давать себе передышку. А потом со свежими силами опять идти в бой — и результат придет.

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