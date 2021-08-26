Общество 10 минут назад

Кабмин утвердил механизм аннулирования дипломов из-за плагиата

Бакалавры и магистры могут лишиться степеней, если их работы признают недобросовестными

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Кабинет министров утвердил порядок отмены решения о присуждении степени младшего бакалавра, бакалавра или магистра из-за нарушения академической добропорядочности, в частности плагиат.

Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, такое решение было принято на заседании правительства 26 августа.

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Отмена упомянутых степеней высшего образования будет происходить, если в квалификационной работе будет выявлен академический плагиат, фабрикация, фальсификация, обман или же если окажется, что работа была подготовлена за взятку.

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Порядок установления фактов нарушения академической добропорядочности должен будет устанавливать ученый совет каждого вуза.

Процедуру лишения степени сможет инициировать сам ученый совет или же на основании сообщения, поданного по официальному адресу вуза, с указанием ФИО человека, обвиненного в плагиате или фальсификации, информацией о самом нарушении и его доказательствах.

При этом человек, в отношении которого будет идти соответствующая проверка, сможет сам подать заявление об отказе от степени высшего образования, после чего восстановиться в учебе.

Напомним также, что в мае в Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий наказание штрафами и лишением степеней за продажу дипломных работ и диссертаций.

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