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1 час назад

В Хмельницкой области накрыли типографию, делавшую поддельные дипломы и Covid-сертификаты

В ходе обысков нашли также мокрые печати Министерства образования Украины и Министерства здравоохранения Беларуси

Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура

В Каменце-Подольском Хмельницкой области правоохранители разоблачили деятельность подпольной типографии, изготавливавшей поддельные документы различного свойства. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что типография печатала, в частности, документы о высшем образовании, сертификаты, свидетельства, аттестаты и приложения к ним, сертификаты о вакцинации против Covid-19, справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов. Поддельные документы при этом содержали голографические защитные элементы. Прием заказов на изготовление поддельных документов и их сбыт осуществлялся на популярных торговых площадках в интернете.

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27 июля правоохранители провели обыски, в ходе которых нашли и изъяли значительное количество дипломов с элементами голографической защиты, различные удостоверения, в том числе сотрудников полиции и прессы, мокрые печати Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Беларуси, сертификаты о вакцинации от Covid-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов, а также большое количество образцов голограмм.

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Также изъяты три ноутбука со сведениями об общении с клиентами, образцами дипломов, программными средствами для изготовления документов, 15 мобильных телефонов, на которых также выявлены переписки с клиентами, одноразовые SIM-карты, черновые записи и оборудование.

Организатор преступного бизнеса задержан. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Разоблачение преступной деятельности осуществлялось Деснянским управлением полиции Киева под процессуальным руководством городской прокуратуры и при оперативном сопровождении Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции.

Напомним также, что с июля сертификаты о вакцинации в Украине начали внедрять через сервис госуслуг "Дія".

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