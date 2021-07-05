IT и Телеком 1 час назад

В приложении "Дія" появились первые COVID-сертификаты

Их получили люди, которые записывались на бета-тестирование услуги

Фото: Минцифры Фото: Минцифры
Фото: Минцифры

В правительственном приложении "Дія" появились первые сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Их получили люди, которые записывались на бета-тестирование услуги, сообщил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб в Facebook.

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"Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных, а уже в течение июля планируем запустить также ПЦР-тестирование и для тех, кто переболел", — заявил он.

По словам замглавы Минцифры, главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации.

"Работаем над этой проблемой, чтобы все вакцинированные смогли увидеть свои сертификаты, а также над минимизацией дальнейших ошибок врачами при внесении данных", — доложил Вискуб.

Он также добавил, что на этой неделе (5-11 июля) в министерстве начнут проходить самооценку готовности к признанию украинских сертификатов странами-членами ЕС, "после чего будет официальная оценка и процесс заключения международных соглашений".

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Известно, что над проектом работали команды Минцифры, Минздрава, НСЗУ, МИД, Евроделегации и международных партнеров.

Напомним, в Евросоюзе с 1 июля официально начали действовать цифровые COVID-сертификаты, которые должны упростить поездки в Европу.

Ранее заместитель главы Министерства здравоохранения Ярослав Кучер заявил, что в Украине запустится выдача международных сертификатов вакцинации. Наше государство и Европейский Союз договорятся о взаимном признании документов в ближайшее время.

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