Украина и Евросоюз взаимно признают COVID-сертификаты: их начнут выдавать в скором времени

В Украине в ближайшее время запустится выдача международных сертификатов вакцинации.

Наше государство и Европейский союз договорятся о взаимном признании документов, заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Ярослав Кучер в эфире телеканала "Украина 24".

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"С ЕС будет договоренность, мы во всех рабочих группах, мы уже даже обменялись соответствующими ключами для проверки правильности и актуальности выданных сертификатов, мы протестировали некоторые вещи. Но с Израилем, США и другими странам, которые не в ЕС, нужно будет договариваться отдельно", — отметил он.

Кучер подчеркнул, что этот процесс уже идет, им занимается Министерство иностранных дел.

"Сертификат будет действовать столько же, сколько в Европе. Там есть три срока. На следующей неделе уже будет финализирован нормативный документ, который это будет регулировать. Чтобы не было никаких спекуляций, то мы поговорим об этом уже во вторник", — отметил замглавы Минздрава.

Он сообщил, что в следующем месяце планируется запускать через приложение "Дія" именно выдачу сертификата для людей, которые получили две дозы вакцины.

"Я вчера получил вторую, протестовал выдачу международного свидетельства на себе, причем делал это в разных местах, чтобы проверить, как это работает, — неплохо работает", — заверил замминистра.

По его словам, приложение "Дія" будет синхронизировано с системой E-Health.

"Пользователь делает запрос на получение этого сертификата, и тогда система E-Health подтянется, так задумано. Для путешествий в страны ЕС вы пограничнику на границе должны будете показать QR-код, он его тем или иным способом просканирует, и он будет видеть, что действительно этот человек имеет вакцину и это подтверждено государством", — сказал Кучер.

Предполагается, что на первом этапе запустят сертификаты с полной вакцинацией, но параллельно продолжается разработка для тех, кто переболел и, соответственно, по тестам.

Напомним, в Минцифры сообщили, что страна вышла на финальный этап запуска так называемых COVID-сертификатов, которые позволят безопасно ездить в страны Евросоюза. В настоящее время завершается работа над технической частью.

Как сообщалось, в середине июня 2021 года ЕС снял ограничения на внутренние поездки при наличии COVID-сертификата.

Тем временем Германия уже открыла границы для граждан Украины, которые получили прививки определенными вакцинами от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в ЕС Covid-сертификаты собирались ввести непосредственно с 1 июля. К тому же сроку собирались запустить аналогичные электронные сертификаты и в Украине.