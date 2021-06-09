Как цифровые технологии меняют путешествия в эпоху COVID-19

Пандемия Covid-19 сделала заботу о здоровье приоритетом №1 для многих индустрий, авиаперелеты не стали исключением. Принцип "минимум касаний" стал критически важным на всех этапах пассажирского опыта: от терминала до трапа. К этому относится как соблюдение социальной дистанции, так и сведение на нет необходимости физически взаимодействовать с поверхностями или оборудованием. И здесь цифровые решения как никогда актуальны.

Уже в начале коронакризиса многие компании пересмотрели свои бюджеты на ІТ-разработку, чтобы адаптироваться к новым условиям перелетов. По данным отчета SITA, провайдера технологических решений для авиаиндустрии, главной задачей компаний в этой отрасли стали мобильные приложения для пассажиров. 97% авиакомпаний начали соответствующие крупные проекты и выделили дополнительные средства на их разработку на период до 2023 года.

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Какие цифровые тенденции меняют туристическую отрасль в Covid-реальности?

1. Автоматическое самообслуживание вместо взаимодействия с персоналом

Социальная дистанция и острая необходимость ограничить человеческое взаимодействие сделали оборудование для самообслуживания главным трендом 2020 года. Терминалы, мобильные приложения и онлайн-сервисы давно востребованы пассажирами во всем мире. Но с возросшей угрозой здоровью пассажиров и сотрудников авиакомпании и аэропорты прилагают гораздо больше усилий для создания "бесконтактных" возможностей.

Как это реализуется на практике? Например, AirAsia предлагает полностью бесконтактный терминал с электронной системой идентификации пассажиров, бесконтактную оплату в аэропорту, а также усовершенствованное мобильное приложение. Аэропорт Чанги в Сингапуре пошел еще дальше — в нем терминалы для чекина оснастили инфракрасными датчиками приближения. Таким образом, пользователи могут работать с экраном, не касаясь его.

Avinor, оператор 44 государственных аэропортов в Норвегии, также предложил комплексное бесконтактное решение, устранив необходимость личного взаимодействия или касания устройств: от регистрации на рейс и сдачи багажа до проверки безопасности и посадки.

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В ближайшие годы самообслуживание станет ключевым подходом в аэропортах по всему миру. Цифровые решения оптимизируют все необходимые взаимодействия с пассажирами, чтобы минимизировать возможные риски для здоровья.

2. Распознавание лиц и биометрия на посадке

Еще одна часть нового цифрового опыта в аэропортах — использование технологий распознавания лиц и биометрии в терминалах самообслуживания. По сути, лицо пассажира заменяет посадочный талон: это не только повышает безопасность и удобство, но и ускоряет процесс регистрации.

Яркий пример использования технологии распознавания лиц — решение в Международном аэропорту Пекина Шоуду. В августе 2020 там развернули масштабную программу биометрического скрининга: он применяется для идентификации пассажиров на чекине, сдаче багажа, проверке безопасности и посадке.

Аналогичная автоматизированная система используется и в аэропорту Бангалора. В Токио же экспериментируют с комплексной системой Face Express: все процедуры перед рейсом можно совершать с помощью идентификации лица. Полностью она должна заработать в июле этого года.

3. Дополнительные проверки состояния здоровья

Проведение необходимых медицинских тестов во время пандемии стало еще одним вызовом для индустрии авиапутешествий. Многие аэропорты начали использовать тепловизорные камеры для быстрой проверки пассажиров. Впрочем, только этим меры безопасности не ограничились.

Уже в апреле 2020-го Etihad, авиакомпания из ОАЭ, стала пионером в использовании технологии, которая отслеживает температуру, пульс и частоту дыхания пассажиров на чекине или у информационных терминалов.

Еще одна важная задача: доступность тестирования на Covid-19 как для путешественников, так и для персонала. В начале 2021-го аэропорт Риги запустил портативные бесконтактные станции проверки на наличие коронавируса, сведя персональное взаимодействие к нулю. Достаточно подойти к бесконтактной точке самообслуживания и подтвердить свою личность. Станция выдаст инструкции для теста, заберет образец, а результаты отправит на электронную почту.

Стоит ожидать, что авиакомпании продолжат развивать цифровые возможности в сфере здравоохранения, чтобы вернуть объемы международных перелетов на прежний уровень. В сотрудничестве с правительствами индустрия будет внедрять проверки состояния здоровья (как, например, наличие "паспорта вакцинации" в ЕС), чтобы гарантировать безопасность пассажиров.

Не только авиапутешествия

Пандемия стала серьезным вызовом для всей туристической отрасли, немало представителей этой сферы воспользовались возможностью для переосмысления своего подхода к бизнесу. И это касается не только авиакомпаний и аэропортов.

И украинские, и глобальные туроператоры быстро адаптируются к "новой нормальности" авиаперелетов, увеличивая темп своей цифровой трансформации и используя глобальные технологические тренды. Скорость на фоне стремительных изменений рынка становится ключевым фактором. В этом компаниям помогают в том числе и представители IT-индустрии.

Они подключаются к улучшению веб-ресурсов и адаптируют их под изменяющиеся потребности пользователей, ведь сайты — ключевая точка взаимодействия с клиентом. В частности, обеспечивают переход на облачные технологии, развивают архитектуру приложений, сокращают цикл выпуска решений и совершенствуют A/B тестирование. Все это позволяет компаниям быстрее реагировать на изменения рынка и открывающиеся туристические направления.

Несмотря на опасения, что мир и туризм после пандемии уже не будут прежними, использование технологических решений позволяет нам возвращаться к путешествиям. Тем более, что в отрасли есть значительный отложенный спрос: еще в 2019 году объем рынка составлял почти $1,7 миллиарда, просев до 1,5 млрд в 2020-м. После национальных программ вакцинации путешествия непременно активизируются: в этом заинтересованы и туристы, и правительства, и бизнес. Поэтому есть все поводы сохранять оптимизм.

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