В Тунисе решили отменить обязательные ПЦР-тесты для вакцинированных туристов

С 1 июня власти Туниса отменяют требование справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 для туристов, ранее привитых от этого заболевания.

Об этом сообщает Национальный офис по туризму Туниса, передает ЦТС.

"С 1 июня отрицательный ПЦР-тест не требуется для полностью вакцинированных от COVID-19 путешественников. При себе должно быть свидетельство об этом с QR-кодом. Также справка о прохождении теста не потребуется тем, у кого был подтвержден коронавирус не менее чем за шесть недель до прибытия", — говорится в сообщении.

По информации туристического ведомства Туниса, всем остальным туристам с 12 лет обязательно предъявление справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до посадки на рейс. Документ должен быть выдан компетентными органами здравоохранения или содержать QR-код.

Индивидуальные путешественники-нерезиденты без прививки должны подписать согласие об обязательном соблюдении карантина в течение семи дней в отеле.

"По прибытии будут проводиться выборочные экспресс-тесты для нескольких пассажиров. Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр", — заявили в ведомстве.

Кроме этого, там добавили, что организованные туристы, прилетающие в Тунис чартерными или регулярными рейсами, должны пользоваться только туристическим транспортом и соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Как известно, сейчас Тунис разрешает въезд туристам из Украины. Страна не требует проходить карантин по прилету, однако до вылета необходимо сдать ПЦР-тест.

Напомним, в апреле авиакомпания SkyUp получила разрешение на регулярные рейсы из Киева и Харькова в Тунис.