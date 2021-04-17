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1 час назад

У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами, погиб 41 человек

В настоящее время спасательные службы продолжают поисковую операцию

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

16 апреля недалеко от побережья Туниса произошло кораблекрушение, в результате которого погиб 41 мигрант, в том числе, один ребенок.

Как сообщает Международная организация по миграции, трагедия произошла вечером у побережья Сиди Мансур в юго-восточной части Туниса.

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В организации отмечают, что сотрудники береговой охраны смогли спасти троих пострадавших. По предварительной информации, все погибшие — выходцы из Африки из районов южнее Сахары.

В настоящее время спасательные службы продолжают поисковую операцию.

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Напомним, в апреле 2015 года в результате кораблекрушения, которое произошло в 70 милях от побережья Ливии, погибли 700 человек.

Судно затонуло в ливийских территориальных водах в 130 милях (210 км) от южного итальянского острова Лампедуза, сообщил представитель итальянской береговой охраны. 

Перед этим в результате кораблекрушения в Средиземном море погибли 400 мигрантов.

Судно перевернулось спустя сутки после выхода в море.

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