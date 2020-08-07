Большинство украинцев этим летом не были в отпуске и не планируют его — опрос

Около 66% украинцев этим летом не были в отпуске и не планируют его брать.

Среди тех, кто все-таки решил отдохнуть, лишь 9% поедут (или уже ездили) за границу, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

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Так, среди опрошенных 16% уже были в отпуске летом, еще 18% — планируют его взять.

Указано, что среди этих людей 43% говорят, что планируют отдыхать, не выезжая из своего населенного пункта. Столько же хотят поехать (или уже ездили) в другие регионы Украины. И только 9% выезжали или планируют поехать за границу.

Среди тех, кто планирует отпуск, относительно больше молодежи и состоятельных людей.

Известно, что опрос проводился 5 августа среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего опросили 2000 человек. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

В то же время в результатах опроса не указывается, из-за чего большинство украинцев не планирует отпуск этим летом.

Как известно, из-за коронавируса в Украине общественный транспорт, в том числе и железнодорожный, до сих пор работает с ограничениями. Это усложняет передвижение по стране, в том числе к курортным местам.

Также коронакризис ударил по кошелькам украинцев. Так, средняя номинальная зарплата в Украине за апрель 2020 года, второй месяц карантина, уменьшилась на 8,9% по сравнению с мартом (более чем на 1000 грн). В последующие месяцы в Госстате сообщали о постепенном росте зарплат.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство ожидает рост украинской экономики во втором полугодии 2020 года.

Всемирный банк прогнозировал, что экономика Украины в 2020 году упадет на 3,5%.

Самый плохой прогноз по экономике Украины дает МВФ — по мнению фонда, она упадет на 8,2%.

На сегодня свои границы для граждан Украины открыли полностью или с определенными условиями 38 стран, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В частности, границы открыли Болгария, Словения, Мальдивы, ОАЭ, Ирландия, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Турция, Сербия, Албания, Черногория, Хорватия, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Мексика, Тунис, Багамские острова.

Однако неделю назад границы для украинцев закрыли Сейшельские острова.

Условия пересечения границ каждой страны отличаются. Министерство иностранных дел рекомендует перед поездкой изучить эти правила. Это можно сделать на интерактивной карте украинского министерства или на сайтах МИД других стран.