Летний отдых во время карантина: где и за сколько можно провести отпуск в Украине

Несмотря на бушующую в мире эпидемию коронавируса и регулярно ужесточающийся карантин, сезон отпусков в разгаре. В этом году из-за международных ограничений украинцы все чаще обращают внимание не только на любимые в народе Турцию и Египет, куда въезд пока доступен, но и на украинские курорты.

Популярностью, в основном, пользуется морское побережье Украины, однако путешественники едут также в горы и к восточным заповедникам. Delo.ua выяснили, какой отдых предлагают туроператоры в пределах Украины и во сколько он обойдется.

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Юг: море, озера и виноградники

На самом востребованном этим летом курорте — Одессе — все еще можно найти варианты для отпуска даже за вполне вменяемые деньги. Так, эконом-поездка в один из местных санаториев обойдется двоим всего в 13 429 грн за неделю. Учреждение находится на первой линии и в нем обещают полный пансион.

Одесса из-за коронавируса снова превратилась в Мекку для внутренних туристов. Фото: Alex Saskevich / Unsplash

Путешествие для двоих в более современный четырехзвездочный отель на одесском берегу будет стоить уже 16 198 грн за неделю. Впрочем, там придется заказывать питание за дополнительную плату. А вот за тур для пары в пятизвездочную гостиницу с собственным пляжем в Одессе придется отдать даже больше, чем за поездку с all inclusive- 39 698 грн. При этом здесь кормить будут только завтраками.

Чуть дешевле обойдутся семь дней отдыха для двоих в Коблево: здесь цены колеблются от 9698 грн в двухзвездочных отелях с полным пансионом до 15 521 грн в трехзвездочных гостиницах с завтраками.

Для тех, кто предпочитает краткосрочные поездки, предлагают поездки в село Веселое недалеко от Херсона — там за 250 грн с человека проведут экскурсию по винодельческому хозяйству князя Трубецкого. А если заплатить 700 грн, то к экскурсии добавят дегустацию шести марочных и лимитированных вин с закуской в виде ассорти сыров, орехов и меда.

Геническое озеро. Фото: Yehor Milohrodskyi / Unsplash

Новые впечатления можно получить и съездив к украинским розовым озерам — в связи с их растущей популярностью место часто включают в туры выходного дня. Так, есть вариант трехдневной поездки за 3801 грн с человека. За эту сумму покажут не только минеральные Лемурийское и Геническое озера, но и свозят на Арабатскую стрелку и винный завод в Херсоне. В цену включены проезд, проживание в отеле и завтраки.

Восток: коса, заповедник и казацкий остров

Как более бюджетный вариант морского отпуска украинцы часто выбирают Бердянск. Здесь получится вдвоем провести неделю даже за 4943 грн — правда, далековато от моря, без питания и соответственно в эконом-обстановке. За 8442 грн условия будут уже получше: полный пансион и третья линия. А если раскошелиться на 24 976 грн, то можно рассчитывать на обстановку трехзвездочного отеля, первую линию Бердянской косы и завтраки.

Кирилловка пока еще может предложить бюджетные, но "совковые" варианты для отдыха. Фото: Rodion Kutsaev / Unsplash

В Кирилловке на Азовском море паре удастся отдохнуть и вовсе за 2100 грн за неделю на местной базе отдыха. Однако в счет такой экономии нужно смириться с вездесущим "совком" в интерьере и вариантом "без питания". Более новые отели обойдутся примерно в 7287 — 20 742 грн за двоих — они, как правило, расположены прямо возле моря и обещают кормить один-три раза в день.

В качестве вояжа на выходные можно выбрать поездку в заповедники. Например, за 2400 грн с человека получится на два дня отправиться на мини-сафари по Аскании-Нове, погулять по степям "Каменной могилы" и даже покупаться на Арабатской стрелке. В цену включены проезд из Киева, завтрак, обед и проживание в отеле.

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За столько же туроператоры предлагают двухдневное путешествие на казацкий остров Хортицу в Запорожской области. Помимо этого организаторы дадут пройтись по Запорожью, Гуляйполю и Васильевке, покажут музеи оружия и ретро-автомобилей, обеспечат проезд, ночь в отеле, завтраки и обеды.

Запад: горы, минеральные воды и замки

Хотя до отдельных украинских курортов на Западе сейчас непросто добраться из-за размытых в результате ливней и паводков дорог, направление пользуется спросом. Провести отпуск здесь можно относительно недорого. Недельное проживание двоих в бюджетном отеле Трускавца без питания обойдется в 7887 грн, а с завтраками — 9277 грн. Погостить семь дней вдвоем в местном санатории и попить минеральной воды удастся примерно за 11 500 — 16 000 грн, в зависимости от наличия питания в пакете.

Карпаты оправляются после паводков и готовы принимать туристов. Фото: Mariya Oliynyk / Unsplash

Для тех, кто хочет попасть в горы и желает провести отпуск активно, турфирмы предусмотрели автобусные недельные туры по Карпатам за 17 200 грн за двоих. За эти деньги предлагают свозить в Буковель, Верховину, Ворохту, Ивано-Франковск, Карпаты, Коломыю, Рахов и Яремче.

В рамках поездки организаторы сводят на Говерлу и гору Пятихатки, сводят в походы по лесам и к водопадам, а также устроят вечеринку у костра с участием гуцульских музыкантов. Пакет включает проезд, номер в отеле, завтраки, ужины и даже фотоотчет.

На выходных можно посмотреть на замки Западной Украины — такой двухдневный тур будет стоить 895 грн с человека и будет включать осмотр десяти исторических сооружений. В то же время, пакет включает только проезд и проживание, а вот за вход на объекты и питание придется доплачивать.

Север: парки, реки и зона отчуждения

Помимо поездок в Киев ради осмотра местных достопримечательностей и шопинга, на туристических порталах полно предложений осмотреть ближайшие парковые комплексы. Цена двухдневной автобусной экскурсии в Белую Церковь, Буки и Умань составит 1920 грн с человека. В рамках поездки покажут дендропарк "Александрию", парк "Софиевку", Букский каньон и водопады. В стоимость включен проезд, проживание в отеле, завтраки и ужины.

Софиевка продолжает оставаться на лидирующих позициях во внутреннем туризме. Фото: Destinations

Поездка на один день только в Букский парк и "Александрию" будет стоить 700 грн с человека, только в Умань — 850 грн, столько же — в парк в Тростянце в Черниговской области.

В качестве альтернативы морскому отпуску можно отдохнуть день-другой на речке. Всего за 325 грн с человека можно провести целый день, катаясь на каяках по затерянной реке Бобровня под Киевом. Для тех, кто хочет более комфортабельного времяпровождения, туроператоры предлагают день на яхте на Днепре за 1700 грн с человека. Кроме фотосета на палубе, обещают остановку и пикник на небольшом острове Великий.

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Пока границы для украинцев в связи с высокой заболеваемостью открывают неохотно, есть возможность наконец-то побывать в Чернобыле. Поездка в зону отчуждения стоит 1298 грн — за эти деньги покажут Чернобыль и Припять, покормят в местной столовой и, конечно, свозят на ЧАЭС.