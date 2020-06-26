Отдых в Карпатах в 2020 году

Отели Карпат готовятся открыть туристический сезон. Несмотря на карантин, лето никто не отменял. Украинцы придерживались долгой самоизоляции и устали постоянно находиться в четырёх стенах. До сих пор угроза пандемии сохраняется, так что возможность посетить зарубежные достопримечательности у наших туристов ограничена. К счастью, Украина — это огромная страна, природа которой очень разнообразна, а её культура и история уходит корнями вглубь веков. Альтернативой заграничным поездкам и морским курортам может быть отдых в Карпатах. Кратко и по делу в Telegram

Гуцульщина — один из важнейших туристических регионов нашей родины. Она славится своими уникальными природными богатствами и огромным историческим наследием. Курорты Карпат окружены бескрайними лесами и вершинами, достигающими небес, а многие старинные традиции до сих пор живут в горных сёлах.

Где отдохнуть в горах? Здесь множество интересных и ярких достопримечательностей — живописные туристические тропы, прохладные реки с водопадами, колоритные деревянные церкви и музеи. Одни из самых интересных городков для тура в Карпаты — это Ворохта и Трускавец.

Лидер по организации туризма в Карпатах — сеть отелей "Отдых 365" готовится встретить гостей со всей Украины. Компания строго придерживается рекомендаций МОЗ, касательно работы гостиниц. В туристическом комплексе "Трускавец 365" есть медицинский центр, где каждый желающий сможет получить бесплатную консультацию. В общем, здесь позаботились о том, чтобы отпуск был безопасным.

В чём особенность отдыха в Карпатах летом? Не секрет, что Запад — один из самых ярких регионов Украины. Таким образом, поездка в горы будет интересной как любителям природы, так и людям, заинтересованным в отечественной истории и культуры.

Знаменитый зелёный курорт в Карпатах — это Трускавец. Небольшой городок окружён лесами и тенистыми тропами. Благодаря высокогорной прохладе зелень в лесах и парках Трускавца не выгорает под палящим солнцем. Поэтому сам климат здесь благотворно влияет на организм. Кроме того, укрепить здоровье в Трускавце можно, продегустировав минеральные воды курорта.

Где ещё отдохнуть в Карпатах? Не менее колоритное место — Ворохта. Этот городок находится в самом сердце горного края. Совсем недалеко возвышается самый известный пик Украины — Говерла. БУКОВЕЛЬ

Совсем недалеко находится знаменитый центр туризма в Гуцульщине — Буковель. Летом этот курорт предоставляет для гостей чистые озёра с системами подогрева, пешие маршруты для походов, зоопарки и лагеря для отдыха в Карпатах с детьми.

Однако туризм в Буковеле расцветает в холодное время. Вообще отдых в Карпатах зимой — это многочисленные горнолыжные курорты, горы, спящие под снегом, и старинные рождественские традиции.

Масштабы лыжного курорта в Буковеле впечатляют — здесь проложено 62 горных спуска общей протяжённостью более 50 километров. Также на курорте можно кататься на санках и тюбах. Кроме того, во время тура в Карпаты гости смогут посетить посетить единственный каток Гуцульщины.