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1 час назад

В МВФ объяснили свой прогноз падения экономики Украины на 8,2%

Это связано с малым количеством сбережений у населения

Йоста Люнгман. Фото: из открытых источников Йоста Люнгман. Фото: из открытых источников
Йоста Люнгман. Фото: из открытых источников

Международный валютный фонд (МВФ) объяснил свой прогноз относительно падения ВВП Украины на 8,2% — это связано с малым количеством сбережений у населения и ограниченной фискальной поддержкой экономики.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман на онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), сообщает "Интерфакс-Украина".

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"У украинских домохозяйств нет таких денежных буферов, как в других странах", — считает он.

В частности, из-за этого в стране сильно упал уровень потребления, и он продолжит падать еще больше, потому что у населения нет сбережений.

Другая проблема — ограниченная фискальная поддержка экономики. Люнгман уточнил, что в сравнении с другими странами, Украина находится где-то посередине по уровню поддержки, оказываемой экономике в этом кризисе, которая вместе с тем ограничивается фискальным пространством и финансовой нестабильностью.

Вместе с тем, представитель МВФ подчеркнул, что прогнозировать что-то очень сложно, пока не изобретут вакцину от коронавируса.

Как отмечается, МВФ значительно ухудшил свой прогноз по падению мировой экономики в 2020 году. При этом по Украине прогноз МВФ является наиболее негативным среди других украинских и международных организаций — 8,2%.

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Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что падение экономики Украины, которое наблюдалось в апреле-мае, остановилось.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство ожидает роста украинской экономики во втором полугодии 2020 года.

Как сообщалось, в украинском правительстве прогнозировали, что экономика в 2020 году упадет на 3,9%, а правительственные эксперты ожидают падения ВВП Украины на 4,2%.

В свою очередь Всемирный банк прогнозировал, что экономика Украины в 2020 году упадет на 3,5%.

Напомним, Украина 12 июня получила первый транш Международного валютного фонда в рамках новой программы stand-by в сумме $2,1 млрд.

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