  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 50 минут назад

МВФ прогнозирует на 2020 год среднегодовой курс в Украине 30 грн/$1

Международный валютный фонд также дал прогноз реального ВВП Украины в 2023-2025 годах

Деньги. Фото: flickr.com Деньги. Фото: flickr.com
Деньги. Фото: flickr.com

Номинальный валовой внутренний продукт Украины в 2020 году сократится до 3,908 трлн грн, или до $130,3 млрд, что выводит на среднегодовой курс 30 грн/$1.

Такой прогноз Международного валютного фонда (МВФ) содержится в опубликованных им материалах в связи с выделением Украине новой программы stand by, сообщает "Интерфакс-Украина".

Кратко и по делу в Telegram

МВФ напоминает, что в 2019 году ВВП Украины вырос до 3,975 трлн с 3,561 трлн в 2018 году, а в долларах — до $154,7 млрд со $130,9 млрд при укреплении среднегодового курса гривни до 25,7 грн/$1 с 27,2 грн/$1.

По оценкам Фонда, в следующем (2021) году среднегодовой курс гривни укрепится до 28,9 грн/$1, а в 2022 году — до 28,6 грн/$1, после чего 3 года будет стабильным на уровне 28,7 грн/$1.

В этих материалах МВФ также дал прогноз реального ВВП Украины на 2023-2025 годы.

По мнению его экспертов, после спада в этом году на 8,2% и восстановления в 2021-м на 1,1% и в 2022-м на 3%, в 2023 году рост украинской экономики ускорится до 3,4%, в 2024-м — до 3,8%, в 2025-м — до 4%.

Читайте также:
Как решение о кредите от МВФ повлияет на курс гривни: прогнозы аналитиков

Инфляция после скачка с 4,1% в прошлом году до 7,7% в этом, снизится до 5,9% в следующем, до 5,2% — в 2022 году и до 5,1% — в 2023 году, затем стабилизируется на уровне 5%.

Согласно данным Нацбанка, с начала 2020 года средний курс гривни составил около 25,9 грн/$1.

Напомним, Украина в пятницу, 12 июня, получила первый транш Международного валютного фонда в рамках новой программы stand-by в сумме $2,1 млрд.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Деньги у Украины будут, но стоит задуматься о том, как не повторить судьбу Аргентины
Деньги у Украины будут, но стоит задуматься о том, как не повторить судьбу Аргентины
В Нацбанке уверяют, что Украина прошла пик экономического кризиса, вызванного COVID-19
В Нацбанке уверяют, что Украина прошла пик экономического кризиса, вызванного COVID-19
Курс гривни на межбанке демонстрирует стабильность
Курс гривни на межбанке демонстрирует стабильность
Загрузка...
Новое видео
Как кризис повлияет на инвестирование — Андрей Комаровский, Sector X / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Подоляк назвал ответ Богдана Зеленскому "историей обиженного неудачника"

  3. В Киеве готовятся снова усилить карантин по коронавирусу

  4. Вечный блокнот: как украинские школьники создали стартап, собравший $20 тысяч за сутки

  5. Жена президента Зеленского заразилась коронавирусом

Загрузка...