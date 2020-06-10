Как решение о кредите от МВФ повлияет на курс гривни: прогнозы аналитиков

Общая динамика рынка показывает снижение курса доллара к гривне — за неделю курс умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,6-0,8%.

Так, за неделю официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,82 грн до 26,60 грн (-0,8%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,79/26,81 грн/доллар до 26,64/26,66 грн/доллар (-0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 26,67/26,89 до 26,51/26,73 (-0,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Тем временем, по заявлению министра финансов Сергея Марченко, экономическая ситуация в Украине не способствует укреплению курса гривни к доллару в текущем году. По его словам, если бы НБУ в марте не удержал ситуацию, то курс мог бы подскочить до 35 или даже 40 грн за доллар.

Министр напомнил, что в госбюджете на текущий год заложен курс на уровне 30 грн за доллар. По его словам, при фактическом курсе доллара ниже 30 грн теряется часть доходов от таможни, от импортного НДС, которые привязаны к курсу. С другой стороны, появляется определенная экономия на обслуживании внешнего долга, которая не покрывает других потерь.

Впрочем, утвержденное Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) новое 18-месячное Stand-by Соглашение с Украиной о кредитной программе на 5 млрд долларов, первый транш по которому ~ 2,1 млрд долларов (на 200 млн больше, чем планировалось ранее) ожидается в ближайшие дни, может существенно повлиять на курс гривни.

Так, президент инвестиционной группы УНИВЕР Тарас Козак считает, что последствием такого решения может быть укрепление курса гривни до 26 грн/доллар. Он советует продавать доллары и покупать ОВГЗ, стоимость которых, по его прогнозам, будет расти.

Снижение курса доллара по отношению к гривне ожидают и в брокерской компании Альпари. "В течение ближайшей недели мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,5 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 грн/доллар", — говорит в комментарии Delo.ua старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

В свою очередь руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что долгожданное одобрение Советом управляющих МВФ новой программы поддержки Украины практически не оказывает влияния на рынок, так как это событие уже заложено в курс.

Вместе с тем, в МВФ предупредили, что новая программа по поддержке Украины связана с большим риском и неопределенностью, и по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики.

После получения транша МВФ, Украина также ожидает поступление средств от Еврокомиссии и Всемирного Банка.

"Тем не менее, определяющим для валютного рынка будет решение НБУ по процентной ставке. После опубликованных данных Укрстата по майской инфляции в 0,3%, сформированной за счет падения цен на энергоносители, НБУ имеет все весомые аргументы для снижения учетной ставки. Перспективу снижения ставки также зафиксировал Минфин, разместив трёхмесячные и шестимесячные ОВГЗ во вторник с доходностью ниже 10%. Понижение учетной ставки даст дополнительную ликвидность рынку и это может надавить на гривню, что сдерживает продавцов от продажи утром", — отмечает в комментарии Delo.ua Андрей Шевчишин.

Отметим, какой будет новая учетная ставка, станет известно уже 11 июня.

По прогнозам Андрея Шевчишина, в ближайшее время гривня будет торговаться в диапазоне 26,5 — 25,8 гривни за доллар.

Тем временем, Национальный банк Украины (НБУ), установив курс основных валют по отношению к гривне на среду, 10 июня, по сравнению с предыдущим банковским днем — вторником, 9 июня, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару с 26,6005 грн/$ до 26,6412 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 10 июня:

✅ 1 доллар США — 26,6412 грн;

✅ 1 евро —30,0872 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 27,9229 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,7637 грн.

На межбанковском валютном рынке 10 июня доллар в покупке подешевел на 1 копейку, в продаже — не изменился. Во вторник, 9 июня, межбанк закрылся в диапазоне 26,64/26,66 грн/доллар, а уже в среду 10 июня открылся в диапазоне 26,63/26,66 грн за доллар.

Курс евро на межбанке снизился в покупке на 2 копейки, в продаже — на 1 копейку. 10 июня торги по евро стартовали в диапазоне 30,22/30,25 грн за евро. 9 июня закрылись на уровне — 30,24/30,26 грн/евро.

Согласно прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару будет в пределах 26,50-26,75 грн/доллар, по евро — 29,998-30,36 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 26,66 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,70 грн/доллар. По сравнению со вторником — курс на наличном рынке был 26,55 — 26,65 грн/доллар — в покупке доллар подорожал на 1 копейку, в продаже — на 5 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 29,90/30,00 грн/евро.