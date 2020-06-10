МВФ утвердил новую программу Stand-by для Украины

Украина получит первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2,1 млрд.

Об этом в Twitter собщает пресс-служба Офиса Президента Украины (ОПУ) Владимира Зеленского.

Как говорится в сообщении, это на $200 млн больше, чем планировалось изначально.

"Новая программа поможет преодолеть вызовы, спровоцированные #COVID19. В сложное время МВФ доказывает, что является надежным партнером", — сообщили в ОПУ.

#Україна отримає перший транш від #МВФ у розмірі $2,1 млрд. Це на $200 млн більше, ніж планувалося спочатку. Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені #COVID19. У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2020

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook сообщил, что Совет директоров МВФ одобрил программу Stand-by для Украины общим объемом $5 млрд. Программа рассчитана на полтора года.

По словам главы Кабмина, сотрудничество с МВФ на ближайшие 18 месяцев даст нам возможность двигаться вперед как в этом вопросе, так и в отношениях с ЕС и другими международными партнерами.

"Первый транш в размере 2,1 млрд долларов мы ожидаем уже в этом месяце. Средства будут направлены в государственный бюджет для поддержки экономики и помощи людям. Подробнее о меморандуме с МВФ расскажу в эфире программы "Утро с Украиной в 7:30"", — заявил Шмыгаль.

Напомним, 7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) — 1,5 года, EFF (предварительные условия) — 3 года.

При этом объем кредитования якобы не изменится.