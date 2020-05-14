Украина выполнила все условия для четвертого транша помощи ЕС — Еврокомиссия

Украина, приняв в среду закон о банках, выполнила все условия, необходимые для выделения последнего транша четвертой программы макроэкономической помощи в размере €500 млн.

Об этом сообщил представитель Европейской комиссии, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы приветствуем голосование в украинском парламенте закона о банковской реформе. Украина уже внедрила комплексный пакет реформ в рамках четвертой программы макроэкономической помощи. Согласно нашей оценке, конкретные условия политики для выплаты второй партии в размере €500 млн в рамках программы были выполнены", — заявил он.

Представитель ЕК считает, что последний транш может быть выделен "после выполнения предыдущих действий из программы МВФ".

"Сегодняшнее голосование является важным шагом вперед в этом направлении", — подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в среду, 13 мая, приняла во втором чтении законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, известный как "антиколомойский закон". "За" проголосовали 270 народных депутатов.

Законодательную инициативу №2571-д парламент рассматривал по особой процедуре. Это позволило депутатам не рассматривать порядка 16 тысяч правок, поданных ко второму чтению.

Как сообщалось ранее, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый "антиколомойский" закон. Законопроектом регулируются полномочия Национального банка по выводу банков с рынка и признание их банкротами. Также закон однозначно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам.

Ко второму чтению к проекту закона было подано рекордное количество поправок — более 16 тысяч.

Отметим, что принятие банковского закона и изменений в государственный бюджет на 2020 год являются двумя ключевыми требованиями, которые Международный валютный фонд поставил Украине для подписания кредитной программы на $5-8 млрд.