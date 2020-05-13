Политика 20 минут назад

Закон о банках показал, что Зеленский на стороне государства, а не олигархов — эксперт

Политолог Гладких отмечает, что закон был разблокирован без нарушения законодательства и регламента

Закон о банках показал, что Зеленский на стороне государства, а не олигархов — эксперт Закон о банках показал, что Зеленский на стороне государства, а не олигархов — эксперт
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Принятие в парламенте так называемого "антиколомойского" закона (№ 2571-д) свидетельствует о том, что президент Владимир Зеленский заботится об интересах Украины, а не отдельных олигархов. Об этом завил в комментарии журналистам политолог Валентин Гладких, передает РБК-Украина.

"Критиками президента сознательно раскручивался штамп, что Зеленский — марионетка Коломойского. Этот штамп не выдерживал никакой критики, но все же имел определенное влияние на часть электората. После сегодняшнего голосования даже самые ярые критики должны задуматься: как это так, что "марионетка" идет на большой конфликт с Коломойским", — сказал эксперт.

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Гладких также обратил внимание на преодоление "поправочного спама", когда ко второму чтению депутаты предложили к закону 16 тыс. поправок. По его мнению, очень важно, что закон был разблокирован без всякого нарушения законодательства и регламента.

"Это было сделано очень грамотно. И я надеюсь, в будущем ни у кого не будет соблазна использовать "депутатский спам", для затягивания других законов", — добавил эксперт.\

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В свою очередь, политолог Тарас Загородний считает, что принятие "банковского" закона окончательно разрушило миф о влиянии экс-совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского на Владимира Зеленского.

"Зеленский лично пришел в парламент дожимать "банковский" закон. Показал, что он демонстрирует независимость от олигархов. И дожал свою фракцию: 200 человек из "Слуги народа" проголосовали "за". Это еще раз подтвердило, что у президента стабильно есть 200 голосов, и это позволяет ему проводить законы, которые ему нужны", — заявил он.

Напомним, 13 мая Верховная рада приняла закон 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Без этого закона МВФ отказывался подписывать соглашение с Украиной.

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