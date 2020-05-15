В Нацбанке рассказали, на что потратят новый кредит МВФ

Деньги из нового кредита Международного валютного фонда планируют потратить на финансирование дефицита государственного бюджета Украины.

Об этом сообщил глава Национального банка Яков Смолий в интервью "BBC Украина".

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"По предварительной договоренности, все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита", — заявил руководитель НБУ.

Как отмечается, обычно МВФ перечисляет деньги своих кредитов в международные золотовалютные резервы стран. При этом средства из золотовалютных резервов государство не может тратить на финансирование бюджетных расходов. Ими распоряжается центральный банк (в Украине это НБУ) для того, чтобы поддерживать финансовую стабильность национальных валют.

По словам Смолия, в Нацбанке рассчитывают получить первый транш нового кредита МВФ уже в конце мая или в начале июня 2020 года.

Известно, что ключевое условие для подписания новой кредитной программы — принятие "антиколомойского" закона — Украина уже выполнила.

Напомним, 7 мая 2020 года в Международном валютном фонде сообщили, что обсуждают заключение краткосрочной программы stand-by с Украиной.

Ранее Украина договаривалась с МВФ о долгосрочной программе EFF, а именно — 3-летней программы на $5,5-8 млрд. В течение 2020 года ожидалось, что Украина получит 2 транша по $1,75 млрд.

Как сообщалось, 7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о начале новой программы сотрудничества, подписав Staff Level Agreement — предварительное соглашение, которое означает намерение МВФ заключить кредитную программу с Украиной.