Финансы 5 минут назад

У Зеленского рассчитывают получить первый транш МВФ в течении 1-2 недель

Общий размер финансовой программы все еще дорабатывается

Юлия Ковалив. Фото: Офис президента Юлия Ковалив. Фото: Офис президента
Юлия Ковалив. Фото: Офис президента

Украина рассчитывает получить первый транш кредита от новой сделки с Международным валютным фондом в течение недели или двух, хотя общий размер программы все еще дорабатывается.

Об этом заявила официальный представитель президента Украины Юлия Ковалив, сообщает Reuters.

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Как известно, 13 мая Верховная Рада приняла законопроект о банковской деятельности ("антиколомойский закон"), который устраняет последнее препятствие для новой сделки МВФ по поддержке экономики Украины.

По словам Ковалив, принятие законопроекта и другие шаги являются "явным свидетельством того, что в Украине есть большие обязательства по проведению реформ".

Ранее в Минюсте сообщали, что ожидают получение первого транша МВФ в объеме $1,75 млрд.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль надеется получить первый транш уже до конца мая 2020 года. По его словам, соглашение с МВФ позволит избежать дефолта.

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Как заявлял глава НБУ Яков Смолий, объем 18-месячной программы Stand-by составит $5 млрд.

Напомним, ранее представитель Европейской комиссии сообщил,что Украина, приняв в среду закон о банках, выполнила все условия, необходимые для выделения последнего транша четвертой программы макроэкономической помощи в размере €500 млн.

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