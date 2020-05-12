Дефолт Украине больше не грозит — премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украине больше не угрожает банкротство.

Такое оптимистичное мнение политик высказал в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, вышедшему за несколько часов перед первыми его переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые пройдут в режиме видеоконференции, сообщает "МинПром".

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"Я не вижу абсолютно никакой причины для неплатежеспособности Украины", — заявил Шмыгаль.

При этом он рассказал, что Украина ведет конструктивный диалог с Международным валютным фондом и находится с этим институтом на финальном этапе заключения кредита МВФ Stand by в размере $5 млрд сроком на 18 месяцев.

По мнению главы правительства, эта сделка с Фондом особенно важна с точки зрения создания доверия к Украине, а также с точки зрения доверия принятия банковского закона.

"Я ожидаю, что это будет решено в ближайшее время", — сказал премьер об "антиколомойском законе".

После его принятия парламентом "возвращение банка или компенсаций на миллиардные суммы предыдущему владельцу станет невозможным", добавил Шмыгаль.

Ранее в МВФ сообщили, что перешли к обсуждению с Украиной не трехлетней программы кредитования EFF, а 18-месячной stand-by.

По словам представителя МВФ Джерри Райса, после решения Украиной срочных проблем, связанных с коронакризисом, фокус снова может сместиться на долгосрочные структурные реформы.

До этого в валютном фонде сообщили, что у них есть 2 условия для предоставления первого транша Украине — закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон".