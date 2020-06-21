Инфляция в 2020 году будет на уровне 4,2% — прогноз ICU

В Украине индекс потребительских цен в 2020 году может вырасти на 4,2%, а в 2021 году — на 5,3%, что позволит Национальному банку продолжить смягчение монетарной политики.

Это следует из макроэкономического обзора инвестиционной группы ICU, сообщает "Интерфакс-Украина".

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В частности, аналитики ICU прогнозируют, что НБУ в сентябре снизит учетную ставку с нынешних 6% до 5,5% с последующим повышением в 2021 году до 6,5%, а также продолжит использовать инструменты предоставления ликвидности при наличии соответствующей потребности у банков.

"Банки будут поддерживать надежных заемщиков кредитными ресурсами, однако мы не ожидаем существенного усиления кредитования из-за осторожного поведения банков и дефицита платежеспособных заемщиков. Правительственные инициативы по стимулированию кредитования будут иметь только маржинальные эффекты", — говорится в обзоре.

Также аналитики ICU прогнозируют расширение дефицита госбюджета в 2020 году до 6% ВВП, что ниже по сравнению с запланированным уровнем в 7,5% ВВП из-за сдерживания определенных расходов вследствие ограниченности ресурсных источников.

Инвестгруппа ожидает, что нерезиденты начнут постепенно возвращаться на рынок внутренних облигаций во втором полугодии 2020 года. Вместе с тем она полагает, что основным источником спроса на гривневые облигации будут отечественные банки.

Согласно обзору, аналитики прогнозируют умеренное увеличение соотношения государственного долга к ВВП с 50,6% в 2019 году до 56,9% в 2020 году с небольшим снижением в 2021-м — до 56,2%.

Как отмечает инвестгруппа, внешняя позиция экономики Украины оказалась достаточно устойчивой к эффектам "коронакризиса".

"Из-за падения цен на нефть и природный газ, а также сокращения внутреннего спроса в первые четыре месяца 2020 года текущий счет был сведен с профицитом. Мы ожидаем, что профицит составит около 1% ВВП за весь год. Однако на фоне восстановления внутреннего спроса и увеличения импортных цен на энергоносители дефицит вернется осенью, а в следующем году дефицит будет равен 1,2% ВВП", — поясняется в документе.

При этом там уточняется, что возвращение дефицита текущего счета вместе с ожидаемым снижением процентных ставок приведет к умеренному ослаблению гривни в конце 2020 года — до 28-29 грн/$1, при этом в 2021 году аналитики не ожидают значительных изменений обменного курса.

Согласно документу, ICU прогнозирует рост безработицы в 2020 году до 10% (с 8,2% в 2019 году), а в 2021 году — снижение до 9,5%.

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По оценкам инвестгруппы, международные резервы Украины к концу нынешнего года могут сократиться до $26,3 млрд с текущих $28,7 млрд, которые увеличились после получения Украиной первого транша от МВФ ($2,1 млрд). В 2021 году эксперты прогнозируют рост показателя до $28,5 млрд.

Как сообщалось, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале 2020 года упал на 1,3%. В предварительном прогнозе ожидалось 1,5%.

Напомним, Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса, ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

Ранее правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года.