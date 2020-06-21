Экономика 1 час назад

Инфляция в 2020 году будет на уровне 4,2% — прогноз ICU

Аналитики инвестгруппы ICU прогнозируют умеренное ослаблении курса гривни в конце 2020 года — до 28-29 грн/$1

Потребительские цены в Украине должны стабилизироваться. Фото: korrespondent.net Потребительские цены в Украине должны стабилизироваться. Фото: korrespondent.net
Потребительские цены в Украине должны стабилизироваться. Фото: korrespondent.net

В Украине индекс потребительских цен в 2020 году может вырасти на 4,2%, а в 2021 году — на 5,3%, что позволит Национальному банку продолжить смягчение монетарной политики.

Это следует из макроэкономического обзора инвестиционной группы ICU, сообщает "Интерфакс-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, аналитики ICU прогнозируют, что НБУ в сентябре снизит учетную ставку с нынешних 6% до 5,5% с последующим повышением в 2021 году до 6,5%, а также продолжит использовать инструменты предоставления ликвидности при наличии соответствующей потребности у банков.

"Банки будут поддерживать надежных заемщиков кредитными ресурсами, однако мы не ожидаем существенного усиления кредитования из-за осторожного поведения банков и дефицита платежеспособных заемщиков. Правительственные инициативы по стимулированию кредитования будут иметь только маржинальные эффекты", — говорится в обзоре.

Также аналитики ICU прогнозируют расширение дефицита госбюджета в 2020 году до 6% ВВП, что ниже по сравнению с запланированным уровнем в 7,5% ВВП из-за сдерживания определенных расходов вследствие ограниченности ресурсных источников.

Инвестгруппа ожидает, что нерезиденты начнут постепенно возвращаться на рынок внутренних облигаций во втором полугодии 2020 года. Вместе с тем она полагает, что основным источником спроса на гривневые облигации будут отечественные банки.

Согласно обзору, аналитики прогнозируют умеренное увеличение соотношения государственного долга к ВВП с 50,6% в 2019 году до 56,9% в 2020 году с небольшим снижением в 2021-м — до 56,2%.

Читайте также:
Стабильность гривни под угрозой — целый букет факторов давит на курс

Как отмечает инвестгруппа, внешняя позиция экономики Украины оказалась достаточно устойчивой к эффектам "коронакризиса".

"Из-за падения цен на нефть и природный газ, а также сокращения внутреннего спроса в первые четыре месяца 2020 года текущий счет был сведен с профицитом. Мы ожидаем, что профицит составит около 1% ВВП за весь год. Однако на фоне восстановления внутреннего спроса и увеличения импортных цен на энергоносители дефицит вернется осенью, а в следующем году дефицит будет равен 1,2% ВВП", — поясняется в документе.

При этом там уточняется, что возвращение дефицита текущего счета вместе с ожидаемым снижением процентных ставок приведет к умеренному ослаблению гривни в конце 2020 года — до 28-29 грн/$1, при этом в 2021 году аналитики не ожидают значительных изменений обменного курса.

Согласно документу, ICU прогнозирует рост безработицы в 2020 году до 10% (с 8,2% в 2019 году), а в 2021 году — снижение до 9,5%.

Читайте также:
На смену коронакризису придет кризис инфляционный

По оценкам инвестгруппы, международные резервы Украины к концу нынешнего года могут сократиться до $26,3 млрд с текущих $28,7 млрд, которые увеличились после получения Украиной первого транша от МВФ ($2,1 млрд). В 2021 году эксперты прогнозируют рост показателя до $28,5 млрд.

Как сообщалось, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале 2020 года упал на 1,3%. В предварительном прогнозе ожидалось 1,5%.

Напомним, Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса, ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

Ранее правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Центробанк Китая планирует привлечь рекордный объем кредитов
Центробанк Китая планирует привлечь рекордный объем кредитов
Автогаз на украинских АЗС за неделю подскочил на 40 копеек
Автогаз на украинских АЗС за неделю подскочил на 40 копеек
Ягодный сезон сорван — дешевой клубники уже не будет
Ягодный сезон сорван — дешевой клубники уже не будет
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Тарас Мороз (Молоко від фермера) и Юрий Прус (AFA) о решениях для бизнеса

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве произошел масштабный взрыв в жилом доме: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО) (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

  3. Взрыв в Киеве: дом снесут, а жителей переселят в интернат — Кличко

  4. В ПриватБанке рассказали, пользуется ли спросом услуга снятия наличных в кассах магазинов

  5. В Житомирской области неизвестный ранил ножом 9 человек, один из них умер (ФОТО)

Загрузка...