Стабильность гривни под угрозой — целый букет факторов давят на курс

НБУ 11 июня снизил учетную ставку с 8% до 6%, что не могло не отразиться на курсе гривни. На этот фон наложился еще ряд факторов, имеющих негативное влияние на украинскую национальную валюту.

Курс гривни в пятницу, 12 июня, несколько снизился, и торгуется на уровне 26,71 гривни за доллар по цене продажи.

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"Такая динамика наблюдается после того, как НБУ снизил учетную ставку до рекордно минимальных 6%. Поступающая на рынок гривневая ликвидность, продолжающийся выход нерезидентов из украинских ОВГЗ, а также рост доходности украинских еврооблигаций давит на курс", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Отметим, Международный валютный фонд ухудшил экономический прогноз для Украины на 2020-2021 годы. В фонде считают, что ВВП страны сократится на 8,2%, что на 0,5 процентного пункта ниже апрельского прогноза. МВФ также прогнозирует, что внешний долг Украины из-за пандемии увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП.

Негативное влияние на курс гривни имеет и ожидание в мире новой волны коронавирусной пандемии. "На мировых финансовых рынках накануне произошла распродажа, фондовые рынки и сырье обрушились на более чем 5%, на фоне опасений новой волны пандемии и введения карантина. Развивающиеся страны на фоне таких опасений становятся непривлекательными для инвесторов, что отражается на падении стоимости активов и валют этих стран. Украина не исключение. Нерезиденты продолжают выходить из ОВГЗ", — говорит Шевчишин.

По прогнозам аналитика, вероятно, на фоне таких неблагоприятных ожиданий гривня может ослабнуть и перейти в диапазон 26,6-26,9 гривни за доллар.

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Тем временем, Национальный банк Украины (НБУ), установив курс основных валют по отношению к гривне на пятницу, 12 июня, по сравнению с предыдущим банковским днем — четвергом, 11 июня, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 3 копейки — с 26,6367 грн/$ до 26,5999 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 12 июня:

✅ 1 доллар США — 26,5999 грн;

✅ 1 евро — 30,1723 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,2182 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 33,6515 грн.

На межбанковском валютном рынке 12 июня доллар в покупке и в продаже, по сравнению со вчерашним днем, в покупке и в продаже подешевел на 1 копейку. В четверг, 11 июня, межбанк закрылся в диапазоне 26,66/26,69 грн/доллар, а уже в пятницу 12 июня открылся в диапазоне 26,65/26,68 грн за доллар.

Курс евро на межбанке заметно скатился вниз — валюта подешевела на 21 копейку. 12 июня торги по евро стартовали в диапазоне 30,12/30,15 грн за евро. 11 июня закрылись на уровне — 30,33/30,36 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 26,68 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,74 грн/доллар. По сравнению с четвергом — курс на наличном рынке был 26,58 — 26,63 грн/доллар — в покупке доллар подорожал на 10 копеек, в продаже — на 11 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 29,95/30, 08 грн/евро. В четверг евро покупали и продавали дешевле. Курс был 29,88/29,97 грн/евро.