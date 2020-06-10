ВВП Украины обрушится на 8,2% — прогноз МВФ

В 2020 году ожидается падение валового внутреннего продукта Украины на 8,2%. Об этом свидетельствуют данные обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ) по развитию украинской экономики, передает "Громадське".

Как отмечает издание, ранее МВФ прогнозировал падение на уровне 7,7%.

В частности, по расчетам МВФ, размер ВВП Украины в 2020 году составит 3,9 трлн грн, а уровень инфляции по итогам года составит 4,5%.

По расчетам МВФ, украинская экономика будет выходить из экономического кризиса намного медленнее, чем ожидалось ранее.

В частности, на 2021 год МВФ прогнозирует рост ВВП всего на 1,1%, в то время как ранее рассчитывал на 3,6%.

Рост экономики Украины должен несколько ускориться в 2022 году и составит 3%.

Также МВФ предоставил прогноз относительно размера государственного долга Украины: в 2020 году он возрастет до $93 млрд (против $78,8 млрд в 2019 году).

При этом, в 2021 и 2022 годах государственный долг должен постепенно снизиться до $84,6 млрд и $77,9 млрд соответственно.

Международные резервы Украины МВФ в 2020 году прогнозирует на уровне $19,3 млрд (против $25,3 млрд в 2019 году). В 2022 году резервы должны вырасти до $26,5 млрд. Прогноза по курсу доллара в Украине МВФ не привел.

Обновленный прогноз МВФ по развитию экономики Украины является едва ли не худшим среди имеющихся прогнозов.

Так, накануне Всемирный банк прогнозировал, что экономика Украины в 2020 году упадет на 3,5%, правительство ожидает падение на около 5%, а в предыдущем прогнозе МВФ говорилось о сокращении ВВП Украины на 7,7%.

Ранее, в обзоре экономической активности в апреле, обнародованном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщалось, что сокращение объемов ВВП Украины в январе-апреле 2020 года углубится до 5%.

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Напомним, аналитики Capital Times ухудшили ожидания динамики и реального и номинального ВВП Украины в 2020 году.

Ранее в Европейском банке реконструкции и развития допустили V-образный сценарий для украинской экономики с быстрым восстановлением в 2021-м на 5% после спада в этом году на 4,5%.

В свою очередь, Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в 2020 году на 3,5% валового внутреннего продукта с дальнейшим ростом в 3% ВВП в 2021 году.