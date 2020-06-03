Рынок финансового лизинга в Украине опережает темпы роста экономики — исследование

По результатам 2019 года рост нового небанковского финансового лизинга составил 18% и в денежном выражении объем его объем достиг 26 млрд грн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Ассоциации "Украинское объединение лизингодателей"(АУОЛ).

Как отмечают в ассоциации, последние три года темпы роста рынка небанковского лизинга значительно опережают темпы роста экономики Украины в целом, что делает его двигателем экономического роста и оздоровления страны.

Так, лизинговый портфель компаний, не считая банков, по результатам 2019 года увеличился на 15% и достиг 29 млрд грн.

В прошлом году небанковские учреждения обеспечили 77% всех услуг финансового лизинга на рынке, и представляют 74% от национального лизингового портфеля.

Читайте также: Нацбанк хочет упростить лизинговым компаниям доступ к финансированию

Среди причин, стоящих за постоянным ростом рынка в 2019 году, АУОЛ выделяет следующие:

– макроэкономическая стабилизация в стране и устойчивый рост ВВП Украины, что позволило восстановиться спросу на лизинговые услуги.

– увеличение финансирования лизинговых услуг за счет банковского кредита, что стимулировало развитие предложения.

– финансирование лизинговых компаний за счет средств международных финансовых организаций, что расширило ресурсы компаний и повысило доверие к их деятельности.

– финансирование лизинговых операций путем выпуска ценных бумаг, что позволило расширить ресурсную базу компаний.

– дерегуляция рынка со стороны Нацкомфинуслуг, которая уменьшила барьеры входа в рынок и способствовала притоку инвестиций и повышению деловой активности.

При этом, в АУОЛ отмечают, что текущий кризис, вызванный пандемией COVID-19, не позволяет ожидать роста рынка в текущем 2020 году.

"По оптимистическому сценарию развития событий (падение ВВП Украины на 4% в 2020 году) можно ожидать и некоторого падения рынка небанковского лизинга в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. Но уже в 2021 году следует ожидать постепенный рост, а уже в 2022 году рынок опередит уровень 2019 и вырастет на 49", — сообщают аналитики.

Степень спада на рынке в 2020 году и его дальнейшее развитие в значительной степени зависит от следующих факторов:

– антикризисные меры правительства Украины и их способность увеличить доступность к финансовым ресурсам лизинговых компаний.

– регуляторная политика относительно рынка: в 2020 году регулирование рынка финансового лизинга переходит от Нацкомфинуслуг в Национальный банк Украины. Степень регулирования и отчетности, которое установит НБУ в этом рынке, может значительно ускорить или сдержать его развитие и рост.

– включение лизинга в государственные программы поддержки бизнеса в различных секторах экономики на равных с банковским кредитом. Так как это и предусмотрено, например, рамочными законами о поддержке агропроизводителя (1877-IV), но по факту в течение всей истории государство поддерживает только кредитные продукты.

Напомним, в конце мая Нацбанк обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования небанковского лизинга", которая является последним из шести запланированных секторальных документов, в которых Нацбанк как будущий регулятор рынков небанковских финансовых услуг описывает текущее состояние рынков, их проблемы и планируемых изменениях в регулировании.