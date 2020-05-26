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Банки 1 час назад

Нацбанк хочет упростить лизинговым компаниям доступ к финансированию

Развитие лизинга для населения требует платежеспособный спрос

Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

На сегодняшний день спрос на лизинговые услуги в Украине огромный, а емкость этого рынка очень велика.

Об этом в интервью "Финансовому клубу" заявила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова.

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По ее словам, то, что банки развивают это направление — это большой плюс.

"Но если мы посмотрим на лизинговые компании, которые не принадлежат банкам, то они, как правило, работают с малым бизнесом. Это тот сегмент, в который банки не всегда доходят. При этом спрос на лизинговые услуги у нас колоссальный. Емкость этого рынка очень велика. Нам нравится, как выглядят наши лизинговые компании. И мы хотим упростить им доступ к финансированию, чтобы у них было больше возможностей для развития", — рассказала замглавы НБУ.

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Рожкова отметила, что если говорить о развитии лизинга для населения, то нужен не просто спрос, а платежеспособный спрос.

"Лизинг может стать альтернативой банковскому кредитованию. Но для этого компании должны разработать соответствующие продукты и правильно подать их населению", — подчеркнула Рожкова.

Напомним, на днях Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования небанковского лизинга", которая является последним из шести запланированных секторальных документов, в которых Нацбанк как будущий регулятор рынков небанковских финансовых услуг описывает текущее состояние рынков, их проблемы и планируемых изменениях в регулировании.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) за 2019 год закрыла 260 небанковских финансовых учреждений, что на 27,5% больше, чем годом ранее. 

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