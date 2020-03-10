Партнеры лизинговой компании "ЭСКА Капитал": о рынке, конкуренции и развитии МСБ

Зачем вы занимаетесь финансовым лизингом?

— С одной стороны, финансовый бизнес очень хорош тем, что у него нет лимитов в масштабировании. Деньги — это лучший товар, который всегда всем нужен, чем бы кто ни занимался. С другой стороны, лизинг — это деньги для растущего бизнеса. Наблюдать, как растет множество предприятий, которым ты помогаешь, — это удовольствие, которое зачастую недоступно в других бизнесах.

Финансовые компании обычно неохотно работают с микро- и малым бизнесом. Вы, напротив, выбрали финансирование МСБ своей специализацией. Почему?

— Часто начинающие компании идут по пути наименьшего сопротивления, который, как правило, приводит их в самую конкурентную среду. Но чтобы успешно соперничать с крупными компаниями, ты должен принципиально чем-то отличаться и браться за ту работу, которую они делать не хотят. Когда мы начинали в 2009 году, то понимали, что крупные банки и лизинговые компании не спешат финансировать МСБ. Спустя 11 лет мы продолжаем работать с микро- и малым бизнесом (с оборотом до 1-5-10 млн грн), потому что он по-прежнему остается неохваченным. Во всем мире так. Крупные финансовые компании предпочитают большие чеки. Малый бизнес для них — это высокие транзакционные издержки, его сложнее анализировать.

Но как вы сами справляетесь с операционными затратами на множестве небольших чеков?

— Мы изначально выстраивали свою бизнес-модель таким образом, чтобы эффективно работать с МСБ. Конечно, мы не отказываемся от больших сделок, финансируем и крупные компании. Но нам комфортно работать и с мелкими чеками.

Какие вы видите точки роста для украинского рынка лизинга и для компании на ближайшие годы?

— Украинская экономика находится на дне, значит, есть потенциал для роста во всех отраслях. Поэтому точек роста масса, начиная от самых востребованных и понятных сегментов (легковых автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники) и заканчивая лизингом для нас пока экзотическим (медицинского и IT-оборудования, оборудования для пищевой, перерабатывающей промышленности и т. д.). По оценкам IFC (Международной финансовой корпорации), в Украине объем недофинансированности в секторе МСБ составляет более $30 млрд.

Одно из наших ключевых направлений финансирования — агросектор. Здесь до сих пор непонятно, какие будут окончательные правила работы рынка земли. Но государству важно поддержать семейные хозяйства, которые обрабатывают 20-500 га земли, как это делают, например, Франция, Австрия, Дания. В ближайшие 20-30 лет они могут стать фундаментом для продовольственной безопасности страны, для производства с/х продукции с высокой добавленной стоимостью, что не даст Украине стать просто сырьевым придатком и в агросфере.

"Мы финансируем микро- и малый бизнес. Этого почти никто не делает"

В феврале 2017 года " ЭСКА Капитал" успешно разместила выпуск корпоративных облигаций на сумму 30 млн грн. Это первый успешный кейс размещения долговых ценных бумаг среднего бизнеса в Украине за последние 10 лет. Еще один путь, на который мало кто решается?

— Во всем мире средний бизнес, в том числе и лизинговые компании, привлекает деньги через выпуск корпоративных облигаций. В Украине этот инструмент был незаслуженно забыт и дискредитирован. В 2015 году мы увидели, что из банковской системы ушло очень много денег, которые не работают. Имея отличную репутацию и хорошую финансовую отчетность, мы решили выйти на рынок и предложить свои бонды. Профучастники (инвестбанки, инвесткомпании, брокеры и др.) говорили, что это невозможно, потому что рынок мертвый, к тому же свежа еще в памяти волна дефолтов по облигациям 2008-2009 годов. Но мы проделали огромную работу и в итоге все-таки разместили весь выпуск. Задача стояла продать небольшие пакеты разным инвесторам, что и было реализовано.

Зачем это нужно было делать? Вам пришлось преодолеть много трудностей.

— Рынок не будет мертвым всегда. Высокими ставками по ОВГЗ государство привлекло внимание инвесторов, в том числе и физических внутри страны. И сейчас, когда доходность гособлигаций сильно упала, они стали искать удовлетворения своим аппетитам среди корпоративных бумаг. Поэтому мы собираемся сделать еще одно размещение, в несколько раз большего объема. Вероятно, выйдут на рынок и другие корпоративные выпуски, за которые не будет стыдно. А у нас уже есть репутация и опыт. Нас больше полугода самым тщательным образом проверяла комиссия (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины. — Ред.) и в результате дала добро на регистрацию выпуска. Это значит, что у нас высокое качество корпоративного управления и мы абсолютно чистые и прозрачные, что, не скроем, является предметом особой гордости.

С 1 июля деятельность лизинговых компаний будет регулировать НБУ. Это означает, что бизнесу придется стать еще более прозрачными.

— Еще когда наша компания была небольшой, мы решили вести учет и налоговую политику прозрачно и по западным стандартам. Мы никогда не "оптимизировали" налоги, потому что понимали, что в долгосрочной перспективе это станет для многих проблемой. Так и случилось. Практика обмана государства, ухода от налогов заставила многих поплатиться. Поэтому рекомендация малому бизнесу такая: выстраивайте компанию прозрачной с самого начала.