Глава Счетной палаты назвал главные проблемы выполнения госбюджета-2019

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан назвал ряд проблем в выполнении госбюджета-2019, которые в сегодняшних условиях стали еще более актуальными.

Об этом он рассказал во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, на котором рассматривался отчет Кабинета Министров о выполнении закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

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Как отметил Пацкан, в 2019 году государственный бюджет выполнялся в условиях замедления роста реального ВВП и рецессии в промышленности. В текущем году эти негативные тенденции только усилились.

"Необходимо улучшать качество прогноза основных макропоказателей экономического и социального развития Украины, учитываются при утверждении государственного бюджета. По оценке Счетной палаты, низкое качество макроэкономического прогноза привело к недопоступлению 43 млрд грн запланированных на 2019 доходов", — заявил Пацкан.

Глава Счетной палаты также подчеркнул, что извечной проблемой является большое количество изменений в закон о государственном бюджете, решений о перераспределении бюджетных назначений между отдельными бюджетными программами, изменений в росписи общего фонда государственного бюджета, что свидетельствует о ненадлежащем качестве планирования.

По словам Пацкана, плохой традицией стала мобилизация в конце года дополнительных поступлений, увеличивает риски невыполнения бюджета в следующем году.

"Негативно повлияла на выполнение в первом квартале государственного бюджета на 2020 год мобилизация в декабре 2019 года средств за счет: дополнительного поступления по решениям правительства 4 млрд грн средств предприятий государственного сектора экономики и 8,5 млрд грн дивидендов, срок уплаты которых в 2020 году; рост переплат налогов и сборов почти 12 млрд грн; сдерживания за счет увеличения количества документальных проверок бюджетного возмещения НДС плательщикам. Надо раз и навсегда отказаться от такой практики", — подчеркнул Пацкан.

Еще одной проблемой он назвал невыполнение из года в год плана поступления одних и тех же налогов и сборов.

"Невыполнение в последние годы плановых показателей этих поступлений свидетельствует как о недостатках их планирования, так и о недостаточных действия правительства по обеспечению запланированных объемов, в частности, за счет сокращения контрабанды, уменьшения теневого рынка табачных изделий, о чем мы неоднократно отмечали", — сказал глава Счетной палаты.

При этом, он акцентировал внимание на том, что продолжается негативная практика проведения расходов в конце года, что приводит к увеличению рисков неэффективного использования средств.

"Да, в последние пять дней декабря на счета общего фонда государственного бюджета зачислено 60 млрд грн, или 54% месячного объема. В результате в декабре проведения расходов в 2,1 раза больше, чем в среднем ежемесячно в течение января — ноября", — отметил Пацкан.

Он добавил, что Счетная палата по результатам анализа годового отчета об исполнении Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 годˮ предоставила все свои рекомендации Кабинету министров и Министерству финансов.

Напомним, ранее Пацкан заявил, что невыполнение плана доходов государственного бюджета Украины в 2019 году почти на 38 млрд грн и является крупнейшим с 2015 года.