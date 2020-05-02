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Счетная палата начинает отслеживать госрасходы на борьбу с COVID-19

Из государственного и местных бюджетов на борьбу с пандемией коронавируса идут миллиарды гривень

Счетная палата начинает отслеживать госрасходы на борьбу с COVID-19 Счетная палата начинает отслеживать госрасходы на борьбу с COVID-19
Фото: LegalHub

Специалисты Счетной палаты уже начали отслеживать расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, из государственного и местных бюджетов на борьбу с пандемией коронавируса идут миллиарды гривень.

И главная задача — чтобы эти средства использовались исключительно по назначению и помогли стране преодолеть коронавирус. Вопросы, связанные с COVID-19, будут предметом тщательного изучения со стороны Счетной (палаты — Delo.ua). Но, чтобы не терять время, наши специалисты уже делают все, чтобы идентифицировать возможные риски, в том числе и неэффективного использования средств. Они визуализируют и систематизируют информацию, чтобы каждый мог посмотреть, как расходуются средства на борьбу с пандемией и из государственного, и из местных бюджетов — проинформировал Пацкан.

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Глава Счетной палаты добавил, что теперь ежедневно в свободном доступе можно увидеть общую сумму расходов на преодоление пандемии, общее количество операций, а также какие области больше всего закупают необходимые средства, а какие — отстают, и многое другое.

Напомним в апреле Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"", который Верховная Рада поддержала на внеочередном пленарном заседании 13 апреля года.

Согласно закону, в составе госбюджета образуется Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн. Эти деньги будут направлены на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19.

Кроме этого, в государственном бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд грн для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. В общей сложности, расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 млрд грн.

Для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время эпидемии коронавируса, документ предусматривает 10,6 млрд грн на одноразовые доплаты к пенсиям. Расходы Министерства социальной политики увеличиваются на 19,5 млрд грн.

 

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