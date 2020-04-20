Общество 40 минут назад

В Минздраве рассказали, сколько стоит лечение одного больного коронавирусом (ВИДЕО)

Стоимость лечения зависит от состояния пациента, тяжести течения заболевания и других факторов

В Минздраве рассказали, сколько стоит лечение одного больного коронавирусом (ВИДЕО) В Минздраве рассказали, сколько стоит лечение одного больного коронавирусом (ВИДЕО)
Фото: SayYes

Стоимость лечения одного больного коронавирусной инфекцией COVID-19 в украинских больницах стоит до 10 тысяч грн в сутки.

Об этом в эфире ТСН сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

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По ее словам, 80% пациентов с COVID-19 не нуждаются в стационарном лечении.

"А с тех 20-30% пациентов, которых сейчас в Украине госпитализируют, они нуждаются в интенсивной терапии. Поэтому диапазон лечения зависит от этого. Примерно от 300 грн до 10 тысяч грн в день уходит на одного пациента в различных больницах в Украине", — рассказала она.

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Микичак подчеркнула, что стоимость лечения зависит от состояния пациента и тяжести течения заболевания, от тактики, которую выбирает тот или иной врач или клиника, и от восприятия пациентом того лечения, которое назначается.

При этом, замминистра отметила, что финансирование стационарного лечения берут на себя государство и меценаты.

"Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию. А уже за апрель это лечение будет профинансировано соответствующим пакетом программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины. Несомненно, что к этому добавляются и местные бюджеты, приобщаются благотворительные фонды, меценаты, за что мы очень благодарны всем, кто сегодня борется с эпидемией, кто поддерживает наших медиков", — резюмировала Микичак.

Напомним, по состоянию на 9:00 20 апреля, в Украине зафиксировано 5 тысяч 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.

По информации ЦОЗ, среди 151 умершего в результате осложнений, вызванных болезнью, 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

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