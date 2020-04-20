За сутки от COVID-19 умерли десять украинцев — Минздрав

По состоянию на 9:00 20 апреля, в Украине зафиксировано 5 тысяч 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ), за сутки зарегистрирован 261 новый случай.
По информации ЦОЗ, среди 151 умершего в результате осложнений, вызванных болезнью, 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
На сегодняшний день коронавирусная инфекция обнаружена в следующих регионах:
Винницкая область — 330 случаев;
Волынская область — 158 случаев;
Днепропетровская область — 118 случаев;
Донецкая область — 16 случаев;
Житомирская область — 226 случаев;
Закарпатская область — 196 случаев;
Запорожская область — 134 случая;
Ивано-Франковская область — 512 случаев;
Кировоградская область — 246 случаев;
город Киев — 850 случаев;
Киевская область — 304 случаев;
Львовская область — 253 случаев;
Луганская область — 24 случая;
Николаевская область — 37 случаев;
Одесская область — 137 случаев;
Полтавская область — 63 случая;
Ровенская область — 312 случаев;
Сумская область — 83 случая;
Тернопольская область — 414 случаев;
Харьковская область — 73 случая;
Херсонская область — 63 случая;
Хмельницкая область — 49 случаев;
Черновицкая область — 906 случаев;
Черкасская область — 165 случаев;
Черниговская область — 12 случаев.
На амбулаторном лечении 3,8 тысячи пациентов, из них 283 ребенка. Всего госпитализированы 1 тысяча 910 человек, из них 91 ребенок.
В то же время, как заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в Минздрав не поступили данные о заболеваемости с семи областей.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Напомним, по состоянию на 9:00 19 апреля, в Украине зафиксировано 5 тысяч 449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.