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60 минут назад

За сутки от COVID-19 умерли десять украинцев — Минздрав

В течение минувших суток в Украине зарегистрирован 261 новый случай заражения коронавирусной инфекцией

За сутки от COVID-19 умерли десять украинцев — Минздрав За сутки от COVID-19 умерли десять украинцев — Минздрав
Фото: Новое время

По состоянию на 9:00 20 апреля, в Украине зафиксировано 5 тысяч 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ), за сутки зарегистрирован 261 новый случай.

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По информации ЦОЗ, среди 151 умершего в результате осложнений, вызванных болезнью, 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

На сегодняшний день коронавирусная инфекция обнаружена в следующих регионах:

Винницкая область — 330 случаев;

Волынская область — 158 случаев;

Днепропетровская область — 118 случаев;

Донецкая область — 16 случаев;

Житомирская область — 226 случаев;

Закарпатская область — 196 случаев;

Запорожская область — 134 случая;

Ивано-Франковская область — 512 случаев;

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Кировоградская область — 246 случаев;

город Киев — 850 случаев;

Киевская область — 304 случаев;

Львовская область — 253 случаев;

Луганская область — 24 случая;

Николаевская область — 37 случаев;

Одесская область — 137 случаев;

Полтавская область — 63 случая;

Ровенская область — 312 случаев;

Сумская область — 83 случая;

Тернопольская область — 414 случаев;

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Харьковская область — 73 случая;

Херсонская область — 63 случая;

Хмельницкая область — 49 случаев;

Черновицкая область — 906 случаев;

Черкасская область — 165 случаев;

Черниговская область — 12 случаев.

На амбулаторном лечении 3,8 тысячи пациентов, из них 283 ребенка. Всего госпитализированы 1 тысяча 910 человек, из них 91 ребенок.

В то же время, как заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в Минздрав не поступили данные о заболеваемости с семи областей. 

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним, по состоянию на 9:00 19 апреля, в Украине зафиксировано 5 тысяч 449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.

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