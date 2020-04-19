За сутки в Украине зафиксировано 343 новых случая заражения коронавирусом

По состоянию на 9:00 19 апреля, в Украине зафиксировано 5 тысяч 449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья, за сутки зарегистрировано 343 новых случая.
На сегодняшний день коронавирусная инфекция обнаружена в следующих регионах:
Винницкая область — 330 случаев;
Волынская область — 150 случаев;
Днепропетровская область — 110 случаев;
Донецкая область — 16 случаев;
Житомирская область — 211 случаев;
Закарпатская область — 182 случая;
Запорожская область — 131 случай;
Ивано-Франковская область — 480 случаев;
Кировоградская область — 245 случаев;
город Киев — 801 случай;
Киевская область — 304 случаев;
Львовская область — 245 случаев;
Луганская область — 24 случая;
Николаевская область — 37 случаев;
Одесская область — 112 случаев;
Полтавская область — 61 случай;
Ровенская область — 308 случаев;
Сумская область — 83 случая;
Тернопольская область — 390 случаев;
Харьковская область — 67 случаев;
Херсонская область — 63 случая;
Хмельницкая область — 47 случаев;
Черновицкая область — 889 случаев;
Черкасская область — 151 случай;
Черниговская область — 12 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Напомним, по состоянию на 9:00 18 апреля, в Украине зафиксировано 5 тысяч 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели.