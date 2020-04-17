Политика 30 минут назад

США увеличили до $9,1 млн помощь Украине для борьбы с коронавирусом

Деньги будут выделяться Украине через Агентство США по международному развитию (USAID)

США увеличили до $9,1 млн помощь Украине для борьбы с коронавирусом США увеличили до $9,1 млн помощь Украине для борьбы с коронавирусом
Гумпомощь USAID. Фото: dpa

Агентство США по международному развитию (USAID) увеличило гуманитарную помощь Украине из заявленных на прошлой неделе $1,2 млн до $9,1 млн для борьбы с неконтролируемым распространением коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Вашингтоне в Facebook.

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"Соединенные Штаты расширили помощь Украине до $9,1 млн в противодействии пандемии COVID-19. Деньги будут выделяться Украине через Агентство США по международному развитию (USAID)", — отметили в украинском дипломатическом представительстве.

При этом уточняется, что американская помощь будет направлена, главным образом, на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения COVID-19.

Кроме того, помощь со стороны США "будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных COVID-19, мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей".

В этой связи, Посольство Украины в США выразило благодарность американским партнерам "за поддержку и слаженные усилия".

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Как известно, USAID является независимым ведомством федерального правительства США и отвечает за невоенную помощь другим странам со стороны Соединенных Штатов. Администрация агентства действует в координации с Государственным секретарем США.

Напомним, ранее Европейский Союз предусмотрел финансовую помощь Украине в размере 4 млн евро на поддержку общественных инициатив в борьбе с распространением коронавируса.

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