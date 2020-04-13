Бизнес 1 час назад

Nestlé Украина выделит 20 миллионов гривен медицинским учреждениям страны

Также в рамках инициативы компания намерена помочь малообеспеченным и пожилым людям — планируют помочь 12 тысячам семей

Nestlé Украина выделит 20 миллионов гривен медицинским учреждениям страны Nestlé Украина выделит 20 миллионов гривен медицинским учреждениям страны
Фото: Вокруг Света

Компания Nestlé Украина приняла решение финансово поддержать медучреждения страны оборудованием, а сообщество — продуктовыми наборами малообеспеченных многодетных семей, пожилых людей или тех, кто борется с болезнью.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

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Nestlé в Украине выделит 20 миллионов гривен на помощь медицинским учреждениям страны для приобретения медицинского оборудования. В рамках первого шага будет передано 9 миллионов гривен больницам во Львовской, Волынской, Харьковской и Киевской областях, чтобы оснастить их необходимым оборудованием — средствами индивидуальной защиты, антисептиками и приборами контроля за состоянием пациентов.

Также переданы первые 700 продуктовых наборов и розданы в Волынской области пожилым людям и многодетным семьям. Цель компании помочь около 12 тысячам человек и семей, а также домашним животным и пожилым людям. 

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В компании заявили, что и в дальнейшем будут производить и поставлять продукцию на рынок страны, а именно продукты питания, напитки и корма для животных. 

Напомним, что на Волыни максимально ограничили передвижение людей из-за эпидемии коронавируса.

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