Nestlé Украина выделит 20 миллионов гривен медицинским учреждениям страны

Компания Nestlé Украина приняла решение финансово поддержать медучреждения страны оборудованием, а сообщество — продуктовыми наборами малообеспеченных многодетных семей, пожилых людей или тех, кто борется с болезнью.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Nestlé в Украине выделит 20 миллионов гривен на помощь медицинским учреждениям страны для приобретения медицинского оборудования. В рамках первого шага будет передано 9 миллионов гривен больницам во Львовской, Волынской, Харьковской и Киевской областях, чтобы оснастить их необходимым оборудованием — средствами индивидуальной защиты, антисептиками и приборами контроля за состоянием пациентов.

Также переданы первые 700 продуктовых наборов и розданы в Волынской области пожилым людям и многодетным семьям. Цель компании помочь около 12 тысячам человек и семей, а также домашним животным и пожилым людям.

Читайте также: Запорожский завод по производству кваса начал производить дезинфекционные средства

В компании заявили, что и в дальнейшем будут производить и поставлять продукцию на рынок страны, а именно продукты питания, напитки и корма для животных.

Напомним, что на Волыни максимально ограничили передвижение людей из-за эпидемии коронавируса.