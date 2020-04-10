На Волыни максимально ограничили передвижение людей из-за эпидемии коронавируса

Начиная с 11 апреля, в выходные дни в Волынской области вводится режим максимального ограничения передвижения.

Как сообщает Управление информационной политики и цифровой трансформации Волынской облгосадминистрации, с 13:00 11 апреля до 06:00 13 апреля жителей Волыни просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

Дополнительные ограничительные меры приняли, учитывая эпидемическую ситуацию, которая складывается в регионе, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось под руководством председателя облгосадминистрации Юрия Погуляйко 9 апреля.

"Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание коронавирусной инфекцией. Благодаря нашим совместным действиям ситуация в области контролируемая. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то из карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют", — заявил глава ОГА.

Кроме этого, в Ровенской облгосадминистрации рекомендуют жителям области ограничить посещение общественных мест в период выходных и праздничных дней, в частности, с 13:00 субботы до 6:00 первого рабочего дня.

"Председателям РГА, исполкомам советов городов областного значения поручено ежедневно проводить санитарную обработку улиц и мест общественного скопления. Также на ежедневном контроле у ​​руководителей районов и городов ситуация с обеспечением медиков достаточным количеством средств индивидуальной защиты и медицинскими препаратами и оборудованием для симптоматического лечения COVID-19", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 и 12 апреля в Черновицкой области будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции.

По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине зарегистрировано 2 тысячи 203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.