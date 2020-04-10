От коронавируса в Украине уже скончались 69 человек — Минздрав

По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине зарегистрировано 2 тысячи 203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По информации Минздрава, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 311 новых случаев.
В частности, на текущий момент коронавирусная болезнь обнаружена в следующих регионах:
Винницкая область — 119 случаев;
Волынская область — 41 случай;
Днепропетровская область — 52 случая;
Донецкая область — 11 случаев;
Житомирская область — 41 случай;
Закарпатская область — 56 случаев;
Запорожская область — 54 случая;
Ивано-Франковская область — 254 случая;
Кировоградская область — 82 случая;
город Киев — 348 случаев;
Киевская область — 140 случаев;
Львовская область — 82 случая;
Луганская область — 3 случая;
Николаевская область — 0 случаев;
Одесская область — 46 случаев;
Полтавская область — 20 случаев;
Ровенская область — 85 случаев;
Сумская область — 63 случая;
Тернопольская область — 196 случаев;
Харьковская область — 6 случаев;
Херсонская область — 27 случаев;
Хмельницкая область — 16 случаев;
Черновицкая область — 366 случаев;
Черкасская область — 86 случаев;
Черниговская область — 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 10 апреля, в Центр поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8 тысяч 763 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 07:50 10 апреля во всем мире зарегистрировано 1 млн 601 тысячу 984 случая заражения коронавирусом.