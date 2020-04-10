Общество 20 минут назад

Количество летальных исходов от коронавируса приближается к 100 тысячам

Во всем мире зарегистрировали 95 тысяч 731 летальный случай от COVID-19

Количество летальных исходов от коронавируса приближается к 100 тысячам Количество летальных исходов от коронавируса приближается к 100 тысячам
Фото: Reuters

По состоянию на 07:50 10 апреля во всем мире зарегистрировали 1 млн 601 тысячу 984 случая заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

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Победили болезнь за это время 355 тысяч 66 человек. Также во всем мире зарегистрировали 95 тысяч 731 летальный случай.

По данным организации, на первом месте по количеству заражений остаются США, где зарегистрировано 466 тысяч 33 случая. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 16 тысяч 684 человек, только в Нью-Йорке скончались 5 тысяч 150 человек. Число выздоровевших достигло 25 тысяч 960.

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В Италии за это время заболели 143 тысячи 626 человек. В то же время умерли 18 тысяч 279 человек, вылечились 28 тысяч 470 человек.

В Испании инфицировано 153 тысячи 222 человек. Среди них 52 тысячи 165 выздоровели, 15 тысяч 447 человек умерли.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции.

Напомним, в конце марта Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавирусной инфекции на 30 дней — до 24 апреля, а также ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны.

 

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