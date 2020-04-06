Бизнес 20 минут назад

Запорожский завод по производству кваса начал производить дезинфекционные средства

Первую партию дезинфекторов компания передаст медицинским учреждениям Запорожья

Запорожский завод по производству кваса начал производить дезинфекционные средства Запорожский завод по производству кваса начал производить дезинфекционные средства
Фото: Svidok

Запорожский завод по производству напитков "Квас Бевериджиз" (ТМ "Ярило"), входящий в состав группы компаний "Аскания", адаптировал производственные мощности и начал изготавливать дезинфекционные средства нового типа, полученные методом технологии электрохимической активации, благодаря которой они обладают биоцидным действием.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

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В компании решили переформатировать часть оборудования с целью выпуска дезинфекторов для поддержки национальных усилий в борьбе с распространением Covid-19.

Для изготовления и разлива профессиональных дезинфекторов предприятию понадобилось две недели. Первую партию дезинфекторов компания передаст медицинским учреждениям Запорожья.

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"Мы регулярно используем эти средства на нашем предприятии, поэтому на практике знаем об их эффективности. В то же время, производимые нами дезинфекторы могут быть применены не только в пищевой промышленности, но и для отделки помещений, поверхностей и рук, крайне актуально сегодня ", — рассказал владелец Группы компаний "Аскания" Валерий Горбань.

Напомним, что в Украине зафиксировано 1,3 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. 

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