Запорожский завод по производству кваса начал производить дезинфекционные средства

Запорожский завод по производству напитков "Квас Бевериджиз" (ТМ "Ярило"), входящий в состав группы компаний "Аскания", адаптировал производственные мощности и начал изготавливать дезинфекционные средства нового типа, полученные методом технологии электрохимической активации, благодаря которой они обладают биоцидным действием.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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В компании решили переформатировать часть оборудования с целью выпуска дезинфекторов для поддержки национальных усилий в борьбе с распространением Covid-19.

Для изготовления и разлива профессиональных дезинфекторов предприятию понадобилось две недели. Первую партию дезинфекторов компания передаст медицинским учреждениям Запорожья.

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"Мы регулярно используем эти средства на нашем предприятии, поэтому на практике знаем об их эффективности. В то же время, производимые нами дезинфекторы могут быть применены не только в пищевой промышленности, но и для отделки помещений, поверхностей и рук, крайне актуально сегодня ", — рассказал владелец Группы компаний "Аскания" Валерий Горбань.

Напомним, что в Украине зафиксировано 1,3 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.