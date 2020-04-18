От COVID-19 умерли 133 украинца — Минздрав

По состоянию на 9:00 18 апреля, в Украине зафиксировано 5 тысяч 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья, за сутки зарегистрировано 444 новых случая.

На сегодняшний день коронавирусная инфекция обнаружена в следующих регионах:

Винницкая область — 319 случаев;

Волынская область — 134 случая;

Днепропетровская область — 104 случая;

Донецкая область — 14 случаев;

Житомирская область — 197 случаев;

Закарпатская область — 166 случаев;

Запорожская область — 127 случаев;

Ивано-Франковская область — 462 случая;

Кировоградская область — 234 случая;

город Киев — 770 случаев;

Киевская область — 280 случаев;

Львовская область — 221 случай;

Луганская область — 9 случаев;

Николаевская область — 31 случай;

Одесская область — 106 случаев;

Полтавская область — 49 случаев;

Ровенская область — 283 случая;

Сумская область — 82 случая;

Тернопольская область — 366 случаев;

Харьковская область — 62 случая;

Херсонская область — 56 случаев;

Хмельницкая область — 41 случай;

Черновицкая область — 840 случаев;

Черкасская область — 141 случай;

Черниговская область — 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 18 апреля в Центр поступило 1 тысяча 189 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 16 тысяч 637 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 17 апреля, в Украине 4 тысячи 662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.