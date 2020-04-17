За сутки в Украине зафиксировано более 500 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 пятницы, 17 апреля, в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
За прошлые сутки в стране зафиксирован рекордный 501 новый случай коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 296 случаев;
Волынская область — 122 случая;
Днепропетровская область — 89 случаев;
Донецкая область — 12 случаев;
Житомирская область — 177 случаев;
Закарпатская область — 150 случаев;
Запорожская область — 118 случаев;
Ивано-Франковская область — 427 случаев;
Кировоградская область — 218 случаев;
Город Киев — 705 случаев;
Киевская область — 253 случая;
Львовская область — 203 случая;
Луганская область — 9 случаев;
Николаевская область — 22 случая;
Одесская область — 93 случая;
Полтавская область — 41 случай;
Ровенская область — 240 случаев;
Сумская область — 81 случай;
Тернопольская область — 353 случая;
Харьковская область — 56 случаев;
Херсонская область — 51 случай;
Хмельницкая область — 38 случаев;
Черновицкая область — 759 случаев;
Черкасская область — 137 случаев;
Черниговская область — 12 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 17 апреля в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15 448 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 16 апреля, в Украине было 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.