За сутки в Украине зафиксировано более 500 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 пятницы, 17 апреля, в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.

За прошлые сутки в стране зафиксирован рекордный 501 новый случай коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 296 случаев;

Волынская область — 122 случая;

Днепропетровская область — 89 случаев;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 177 случаев;

Закарпатская область — 150 случаев;

Запорожская область — 118 случаев;

Ивано-Франковская область — 427 случаев;

Кировоградская область — 218 случаев;

Город Киев — 705 случаев;

Киевская область — 253 случая;

Львовская область — 203 случая;

Луганская область — 9 случаев;

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Николаевская область — 22 случая;

Одесская область — 93 случая;

Полтавская область — 41 случай;

Ровенская область — 240 случаев;

Сумская область — 81 случай;

Тернопольская область — 353 случая;

Харьковская область — 56 случаев;

Херсонская область — 51 случай;

Хмельницкая область — 38 случаев;

Черновицкая область — 759 случаев;

Черкасская область — 137 случаев;

Черниговская область — 12 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 17 апреля в Центр поступило 1137 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 15 448 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 16 апреля, в Украине было 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.