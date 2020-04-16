Антирекорд: за сутки в Украине подтвердили рекордное число новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 четверга, 16 апреля, в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.

Всего за сутки зафиксировано 397 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 279 случаев;

Волынская область — 109 случаев;

Днепропетровская область — 78 случаев;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 162 случая;

Закарпатская область — 116 случаев;

Запорожская область — 115 случаев;

Ивано-Франковская область — 401 случай;

Кировоградская область — 198 случаев;

Город Киев — 644 случая;

Киевская область — 234 случая;

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Львовская область — 166 случаев;

Луганская область — 4 случая;

Николаевская область — 22 случая;

Одесская область — 73 случая;

Полтавская область — 27 случаев;

Ровенская область — 204 случая;

Сумская область — 80 случаев;

Тернопольская область — 333 случая;

Харьковская область — 40 случаев;

Херсонская область — 44 случая;

Хмельницкая область — 37 случаев;

Черновицкая область — 662 случая;

Черкасская область — 110 случаев;

Черниговская область — 11 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 16 апреля в Центр поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 14 311 сообщений о подозрении на коронавирус.

Кроме того, по состоянию на 15 апреля за рубежом 174 украинских граждан лечатся от инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

Согласно информации Министерства иностранных дел, 26 украинцев выздоровели: в Польше — 6, Доминиканской Республике и Японии — по 4, в Италии и Нигерии — 2 и по одному в Бельгии, Великобритании, Северной Ирландии, Египте, ОАЭ, Таиланде, Германии, Швеции и Швейцарии.

В то же время 174 граждан Украины за границей еще проходят лечение: в Австрии, Греции, Испании, Италии (больше всего), Мальте, Нигерии, Нидерландах, ОАЭ, Португалии, России, на Сейшельских островах, в Сербии, США, Таиланде, Германии, Чехии и Швеции.

Также в МИД сообщили, что 15 984 украинца обратились в дипучреждения в рамках системы "Защита".

Как известно, программа МИД "Защита" предусмотрена для граждан Украины, которые в настоящее время ограничения путешествий остаются за рубежом. В рамках программы посольства и генеральные консульства Украины за рубежом, в частности, информируют граждан о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны или ближе к Украине для дальнейшего возвращения домой.

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 15 апреля, в Украине было 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки фиксировали 392 новых случая коронавируса.