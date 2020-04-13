Более 90 зараженных: Кличко закрыл Киево-Печерскую лавру на карантин

Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко. В связи с этим, он обратился к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение этого решения.

"Из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 — в Киево-Печерской Лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Город сегодня направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину о очаг заболевания", — написал Кличко.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter прокомментировал ситуацию с посещением церквей верующими.

"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти — материалы изучаются. У нас свобода совести, но... имейте же совесть!", — написал Аваков.

О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения!

Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти — материалы изучаются. У нас свобода совести, но .. имейте же совесть! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 13, 2020

Напомним, вчера, 12 апреля, скончался насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий (Коваленко Александр Андреевич), у которого подозревали коронавирус.

Как известно, 9 апреля за сутки в Киево-Печерской лавре было зафиксировано и подтверждено сразу 26 случаем заражения коронавирусом. Сообщалось, что на COVID-19 заболел и настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел.