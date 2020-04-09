В Киево-Печерской Лавре коронавирусом за сутки заразились 26 человек — Кличко

В Киеве за сутки зафиксировали 41 новый случай заражения коронавирусом, в частности 26 — в Киево-Печерской лавре. Таким образом количество инфицированных в столице выросло до 355.

Об этом сегодня, 9 апреля, во время брифинга заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

По словам мэра, среди инфицированных двое медиков.

"За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось почти в три раза в сравнении с прошлыми днями, на 41-го человека. Из них — двое медиков. За прошедшие сутки еще один случай летальный. Всего в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", — сообщил он.

Кличко отметил, что среди зараженных — 11 женщин в возрасте от 26 до 71 года, и девочка, которой полгода. А также 29 мужчин в возрасте от 36 до 70 лет.

"В больнице столицы госпитализировали шесть пациентов. Другие лечатся дома на самоизоляции под присмотром врачей", — отметил он.

Мэр при этом подчеркнул, что из всех случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 26 — в Киево-Печерской Лавре.

В настоящее время сам настоятель лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел находится на самоизоляции. В начале карантина он призвал прихожан "молиться, поститься, ходить в храм, причащаться и причащать детей", невзирая на меры предосторожности, а саму пандемию назвал "платой за грехи".

Напомним, с 4 апреля Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин. Богослужения будут совершаться "в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников".