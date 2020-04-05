Митрополит Павел сдал тест на коронавирус и сейчас на самоизоляции, Лавра — на карантине

В Киеве с 4 апреля Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин. Богослужения будут совершаться "в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников", сообщается на официальном сайте Лавры.

"В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были ужесточены карантинные меры. Из-за этого в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников. Братия обители продолжают возносить в храмах монастыря сугубые молитвы "во время губительного поветрия", ежедневно молиться о тех, кто уже заболел этим недугом, и о врачах, которые борются за жизни наших сограждан. Убедительная просьба всем прихожанам Лавры и всем православным христианам с пониманием отнестись к данной ограничительной мере", — обращаются в верующим церковники.

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А также общественность проинформировали, что "для предотвращения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры провела тестирование на наличие заболевания. Вместе со всеми данное лабораторное исследование в комплексе с медицинским осмотром прошел Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Результат обследования будет известен в ближайшее время. Сейчас жалоб на самочувствие у владыки нет".

Результат теста мирополита Павла ожидается завтра, сообщает Lb.ua.

Однако сегодня некоторые СМИ сообщили, что у настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла подозрение на коронавирус. Как уточняет Lb.ua, сразу несколько, не связанных между собой, источников сайта в среде МП, предполагают, что заражение могло случиться на прошлой неделе, когда Павел лично постригал в монахи четверых насельников Лавры.

Обряд происходил в Ближних Пещерах, о чем есть сообщение на официальном сайте обители. Уже на следующий день у одного из новопостриженных — иеродиакона, резко поднялась температура, ухудшилось общее состояние и была диагностирована пневмония. Тоже самое случилось ещё с тремя монахами, присутствовавшими на постриге, одному из них 80 лет и сейчас он в тяжёлом состоянии. Установлен ли у этих четверых коронавирус или же болезнь связана с другими причинами, неизвестно.

Владыке Павлу 58 лет, у него диабет, о чем сам много раз говорил, объясняя в частности необходимость использования элитных авто для передвижения.

В начале карантина он призвал прихожан "молиться, поститься, ходить в храм, причащаться и причащать детей", невзирая на меры предосторожности, а саму пандемию назвал "платой за грехи".

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Известно, что на утро 5 апреля в Киеве, согласно последнему обновлению МОЗ подтверждены 225 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки зафиксировано 30 новый случай заболевания. Из новых инфицированных только 3 человека недавно были за границей.

В Украине зафиксирован 1 251 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 32 летальных, а 25 пациентов выздоровели.

Количество зараженных коронавирусом во всем мире составило более 1,2 миллиона. Из них скончалось 64 774 человек, поправились более 247, 147 тысяч человек.