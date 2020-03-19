Вселенский патриарх поручил церквям прекратить службы до конца марта

Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта 2020 года для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы заявляем о своей церковной резолюции и мандате на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми. Вселенский патриархат следит за ситуацией с неотложным чувством ответственности по отношению к своим прихожанам и всем людям", — говорится в заявлении.

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Варфоломей также призвал всех ограничить свои путешествия и оставаться в своих домах для собственной безопасности и защиты населения.

Вместе с тем в заявлении говорится, что церковь может пересмотреть решение о запрете в зависимости от темпов развития пандемии коронавируса.

В то же время, монастыри будут продолжать проводить регулярные религиозные службы для своих монашеских общин, но посторонним паломникам и посетителям не будет разрешен въезд.

Также отмечается, что Вселенский патриарх и духовенство будут молиться за весь мир и "за его быстрое освобождение от этого испытания".

Ранее Православная церковь Украины также ввела в своих храмах ограничительные меры из-за пандемии нового коронавируса. Священникам и прихожанам рекомендуют меньше целоваться во время приветствия, а также воздержаться от целования икон.

Вскоре в ПЦУ призвали ограничить количество одновременного собрания людей в храмах до 10 человек и соблюдать "социальную дистанцию". Прихожанам рекомендовали оставаться дома, приобщаясь к общей молитве с помощью видеотрансляции.

Синод украинской Церкви также утвердил общий текст молитвы на время пандемии Covid-19, а митрополит Епифаний призвал украинцев не паниковать из-за коронавируса, оставаться человечными и молиться за тех, кто сейчас заболел.

В свою очередь в Украинской греко-католической церкви на время карантина разрешили не целовать иконы и слушать службы из дома.

В то же время, в Киево-Печерской лавре, где проводит богослужения Украинская православная церковь московского патриархата призвали верующих ходить в храмы и молиться, фактически проигнорировав ограничения, введенные государством на время карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, 1 марта музей Лувр в Париже прекратил работу на неопределенный срок по требованию 2,3 тысячи его сотрудников, которые остерегаются заражения вирусом COVID-19 от посетителей.

5 марта в 16:00 по киевскому времени закрыли Храм Рождества Христова в Вифлееме из-за вспышки коронавируса COVID-19.