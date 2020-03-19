Ученые опровергли теорию, что коронавирус был создан человеком

Согласно популярным теориям заговора, китайский коронавирус был создан учеными в лабораторных условиях.

В тоже время новое исследование международной группы ученых опровергает это.

В частности, указано, что исследователи из двух американских университетов — Колумбийского университета в Нью-Йорке и университета Тулейна в Новом Орлеане — и Сиднейского университета в Австралии опубликовали результаты сенсационного исследования.

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Они утверждают, что коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, возник и развивался до своего нынешнего состояния сугубо эволюционным путем.

Он не мог быть создан искусственно, утверждают ученые.

Соответственно, рассказы о лабораторном происхождении коронавируса и заговоре (то ли Китая против всего мира, то ли Запада против Китая — зависит от конкретной теории заговора) не имеют под собой никаких оснований.

Ученые проанализировали структуру вируса и не нашли никаких признаков редактирования, которое потребовалось бы для его создания.

"Сравнив все известные генетические данные с данными о структуре коронавируса, мы можем с уверенностью утверждать, что SARS-CoV-2 возник естественным образом", — поясняет иммунолог Кристиан Андерсен, один из авторов исследования.

По его словам, коронавирус существует довольно давно. Связанные с ним заболевания вспыхивали в Китае в 2003 году (SARS) и на Ближнем Востоке в 2012 году (MERS).

Как отмечается, если бы вирус был создан искусственно, его "авторам" пришлось бы заимствовать молекулярную структуру у какого-то из известных науке вирусов. А именно — у вируса, который уже известен своей способностью эффективно атаковать человеческий организм.

"Однако структура коронавируса уникальна, аналогов у него нет, утверждает Андерсен. Это свидетельствует о том, что коронавирус возник естественным путем", — говорится в исследовании.

Более того, структура SARS-CoV-2 очень похожа на коронавирусы, которые были найдены у летучих мышей и панголинов. Это свидетельствует в пользу теории о том, что новый коронавирус развился в животных и совершил "прыжок" от них к людям в Китае.

По словам британского вирусолога Джесси Голдинга, которого привлекли для независимой оценки исследования американских и австралийских исследователей, данная работа должна положить конец спекуляциям о лабораторном происхождении коронавируса SARS-CoV-2.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса SARS-Cov-2.

По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19.